Este domingo fue detenido un policía acusado de haber asesinado de dos tiros en el pecho a una chica de 20 años, durante una fiesta en la ciudad de Bahía Blanca. De acuerdo a los testigos, el presunto autor del crimen estaba ebrio y, antes de efectuar los disparos, habría discutido con otras personas que también asistieron a la reunión, situación que provocó que el dueño del lugar lo echara. Al hermano del agente, en tanto, lo detuvieron por "encubrimiento", señalaron fuentes de la investigación.

"Me sacó a mi hija, no puede ser que un policía haga esas cosas", dijo a la prensa Rocío, la madre de Agustina Galarza (20), en referencia a Rodrigo Jorge Delgado (32), quien está acusado de haber efectuado los dos tiros que le provocaron la muerte.

La mujer contó que luego de salir del trabajo, Agustina fue junto a su otra hija de 19 años y su grupo de amigas, a una casa donde había un after. "Mi hija trabajaba en un bar (...), y hace rato que no estaba saliendo, del boliche venía a casa, siempre volvían juntas las dos", recordó la mujer entre lágrimas.

Además, Rocío relató que --según su hija-- en un momento hubo una discusión entre unas personas y otros chicos que estaban en la fiesta y que a los primeros los sacan a la calle y cierran el portón. Entre ellos, estaba el policía acusado de disparar los dos proyectiles que impactaron en la joven.

"Mis hijas quedan adentro de la casa, estas personas se van y vuelven y empiezan a disparar. Mi hija me dice 'mami cuando se escuchaban las balas, Agustina me sacó del brazo y cuando me doy vuelta se desplomó", dijo la mujer a Todo Noticias.

Los hechos

Agustina fue asesinada de dos tiros en el tórax, este domingo por la mañana, cuando desde un auto comenzaron a disparar contra el frente de la vivienda, ubicada en Darregueira al 2500, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca, donde se festajaba el cumpleaños al que ella, su hermana y sus amigas habían asistido.

Luego del ataque, la víctima fue trasladada por algunos de los asistentes en un vehículo particular al Hospital Interzonal de Agudos "José Penna", donde murió como consecuencia de las heridas.



De acuerdo a la pesquisa realizada por el personal del Comando de Patrullas, de la comisaría 1ra. y de la Policía Científica, a cargo del fiscal de Homicidios bahiense, Jorge Viego.

Fuga y detención

Los agresores escaparon de la escena del crimen en el mismo auto en el que se movilizaban, por lo que comenzaron a ser intensamente buscados por la policía.ayer

Delgado fue detenido ayer por la tarde, como sospechoso de haber efectuado los disparos que mataron a Galarza. El efectivo se encontraba de licencia por vacaciones en la fuerza.

El presunto asesino y su hermano estaban entre los invitados a la fiesta, y a raíz de una discusión fueron echados del lugar por el dueño de casa porque "se encontraba ebrios", detallaron las fuentes a Télam.

De acuerdo a esta línea de investigación, los hombres abandonaron la escena en el mismo vehículo desde el que efectuaron los disparos contra el frente de la vivienda, dos de los cuales impactaron en Galarza.