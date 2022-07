Cines

ALICIA Y EL ALCALDE

Con Fabrice Luchini y Anais Demoustier. Dir: Nicolas Pariser. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

EL TELÉFONO NEGRO

Con Ethan Hawke y Mason Thames. Dir: Scott Derrickson. SAM 16 años.

Cinépolis: Cas: 22.15 hs. Sub: 23.30 hs.

Hoyts: Cas: 22.40; tras sáb, 01.00 hs.

Showcase: Cas: 20.10, 22.40 hs. Sub: 22.15 hs.

ELVIS

Con Austin Butler y Tom Hanks. Dir: Baz Luhrmann. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.00 hs.

Cinépolis: Sub: 19.30, 22.45 hs.

Hoyts: Cas: 22.20 hs.

Nuevo Monumental: Sub: 21.20 hs.

Showcase: Sub: 15.50, 19.05, 22.00 hs.

GONZALO

Documental. Dir: Gonzalo Giuliano. SAM 18 años.

Cine El Cairo: Dom 31, a las 20.30 hs.

JURASSIC WORLD 3: DOMINIO

Con Chris Pratt y Bryce Dallas Howard. Dir: Colin Trevorrow. SAM 13 años.

Cinépolis: Cas: 12.30, 15.45, 19.00 hs.

Hoyts: Cas: 16.30, 19.35, 22.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 18.00, 21.00 hs.

Showcase: Cas: 12.25, 15.35, 18.45, 21.45 hs.

LA GALLINA TURULECA

Animación. Dir: Eduardo Gondell y Victor Sevilla. ATP.

Cines del Centro: Cas: 13.50 hs.

Cinépolis: Cas: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00, 20.00 hs.

Hoyts: Cas: 12.40, 14.35 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 16.40 hs.

Showcase: Cas: 12.10, 13.30, 14.10, 16.10, 18.10 hs.

LIGHTYEAR

Animación. Dir: Angus MacLane. ATP.

Cines del Centro: Cas: 16.00, 18.10 hs.

Cinépolis: Cas: 12.10, 14.30, 17.00 hs.

Hoyts: Cas: 11.45, 14.20, 17.10, 19.40 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.45, 13.20, 15.40, 17.20, 18.40 hs.

Showcase: Cas: 12.05, 12.35, 14.30, 14.50, 16.55, 17.15, 19.15, 19.40, 22.20 hs.

MINIONS 2: NACE UN VILLANO

Animación. Dir: Kyle Balda, Brad Ableson y Jonathan del Val. ATP.

Cines del Centro: Cas: 12.20*, 13.30, 14.30, 15.40, 16.40, 17.50, 18.50 hs. (Solo de jue a dom)

Cinépolis: 4D Cas: 12.00, 14.00, 16.00, 18.00 hs. 3D Cas: 13.30, 15.30, 17.30, 19.30, 21.30, 23.40 hs. 2D Cas: 12.15, 12.30, 13.00, 13.15, 14.15, 14.30, 15.00, 15.15, 16.15, 16.30, 17.00, 17.15, 18.15, 18.30, 19.00, 19.15, 20.15, 20.30, 21.00, 21.15, 22.30 hs.

Hoyts: XD DBOX 3D Cas: 12.30, 14.45, 17.00, 19.30 hs. XD 3D Cas: 12.30, 14.45, 17.00, 19.30 hs. 2D DBOX Cas: 12.00, 14.15, 16.25, 18.45, 21.00 hs. 2D Cas: 11.00, 11.30, 12.00, 12.15, 13.15, 13.45, 14.15, 14.30, 15.30, 16.00, 16.25, 16.45, 17.45, 18.15, 18.45, 19.00, 20.30, 21.00, 21.30 hs; tras sáb, a las 00.00 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 12.20, 13.00, 13.30, 14.20, 15.05, 15.40, 16.20, 17.05, 17.45, 18.20, 19.05, 19.45, 20.30, 21.20, 22.00, 22.30 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.10, 12.50, 14.25, 15.05, 16.40, 18.55, 19.45, 22.05 hs. 2D Cas: 12.30, 13.10, 14.00, 14.45, 15.25, 16.20, 17.00, 18.25, 19.25, 20.55, 21.35 hs.

THOR: AMOR Y TRUENO

Con Chris Hemsworth y Christian Bale. Dir: Taika Waititi.

Cines del Centro: Cas: 12.00*, 14.50, 17.20 hs. Sub: 19.50 hs. (Solo de jue a dom)

Cinépolis: 4D Cas: 20.30, 23.15 hs. 3D Cas: 22.30 hs. 2D Cas: 13.30, 16.30, 19.30, 22.00, 23.00 hs. 2D Sub: 22.45 hs.

Hoyts: XD DBOX Sub: 22.00; tras sáb, 00.40 hs. XD 3D Sub: 22.00; tras sáb, 00.40 hs. 3D DBOX Sub: 23.15 hs. 3D Cas: 11.40, 14.25, 17.20, 20.10, 22.50 hs. 3D Sub: 23.15 hs. 2D Cas: 11.50, 14.50, 17.40, 20.20, 20.30, 23.00, 23.30 hs.

Nuevo Monumental: Cas: 14.45, 19.50, 22.35 hs.

Showcase: 3D Cas: 12.00, 14.35, 17.10, 19.55, 21.30 hs. 3D Sub: 22.30 hs. 2D Cas: 13.40, 14.05, 15.45, 16.30, 16.50, 18.30, 19.10, 21.10, 21.50 hs. 2D Sub: 19.30, 22.10 hs.

TOP GUN 2: MAVERICK

Con Tom Cruise y Miles Teller. Dir: Joseph Kosinski. SAM 13 años.

Showcase: Cas: 12.55 hs. Sub: 19.50, 22.35 hs.

UNA RECETA PERFECTA

Con Stina Ekblad y Karoline Hamm. Dir: Barbara Topsøe-Rothenborg. SAM 13 años.

Cines del Centro: Sub: 20.20 hs.

¿Dónde están?

ARTEON

Sarmiento 778 Planta Alta,

CINES DEL CENTRO

Shopping del Siglo.

CINÉPOLIS

Avenida Perón 5856.

EL CAIRO

Santa Fe y Sarmiento.

HOYTS

Portal Rosario Shopping.

NUEVO MONUMENTAL

Peatonal San Martín 993.

SHOWCASE

Alto Rosario Shopping.

Música

BEATMEMO PUB

Oroño y Güemes.

Men in Black. Tributo a la obra del gran Johnny Cash. Hoy, a las 21 hs.

Juane Voutat. Propuesta vinculada con la canción de autor dentro del género pop-rock. Mañana, a las 21 hs.

BIBLIOTECA ARGENTINA

Presidente Roca 731.

Escolaso Trío. Homenaje a Arturo Zeballos. Vie 29, a las 21 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Música para Volar. El grupo presenta Cerati Sinfónico a la carta, un recorrido por canciones del prestigioso músico. Sáb 30, a las 21 hs.

C. C. ATLAS

Mitre 645.

Joel Tortul Cuarteto. El grupo se presenta junto a Vicky Alancay, artista emergente de la ciudad. Mañana, a las 21 hs.

C. C. FONTANARROSA

San Martín 1080.

Cécil & The Locos de Amor. Show con repertorio de jazz y boleros. Vie 29, a las 20 hs.

EL CÍRCULO

Laprida y Mendoza.

Los Tekis. El grupo jujeño vuelve con la alegría del carnaval. Vie 29, a las 20.30 hs.

LA SALA DE LAS ARTES

Suipacha y Güemes.

El Plan de la Mariposa. Vie 12 de ago, a las 20 hs.

METROPOLITANO

Alto Rosario Shopping.

Skay y Los Fakires. El exguitarrista de Los Redondos regresa a Rosario. Sáb 30, a las 21 hs.

Lali. La cantante presenta “Disciplina Tour”. Dom 31, a las 20 hs.

Sebastián Yatra. Mié 3 de ago, a las 20 hs.

Mau y Ricky. Vie 2 de sep, a las 21 hs.

PARAPHERNALIA

Rioja 1070.

Lucrecia Mirad y María Fernanda Trébol. Ciclo Sed de Libros. Mañana, a las 19 hs.

Entre discos. Concierto que fuciona lo clásico, lo exótico y lo popular. Jue 28, dos sets: 20.30 y 22 hs.

Ornella Contreras. Vie 29, dos sets: 20.30 y 22 hs.

Juan Gabino Jazz Trío. Junto a Sebastián Mamet y Jorge Palena. Sáb 30, dos sets: 20.30 y 22 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Tango x 4 + La Fija. Doble presentación en el marco del Ciclo Confluencias. Mañana, a las 21 hs.

Mooncats. Banda de Rockabilly inspirada en aquellas melodías bailables de los 50' y 60'. Vie 29, a las 21 hs.

VORTERIX

Salta 3519.

Coti y Los Brillantes. Coti Sorokín llega a la ciudad junto a su banda. Vie 29, a las 20 hs.

Teatro

AUDITORIO FUNDACIÓN

Mitre 748.

El Equilibrista. Obra de Patricio Abadi con Mauricio Dayub y dirección de César Brie. Vie 29, a las 20 hs.

BROADWAY

San Lorenzo 1223.

Un Viaje a Ciegas. Show teatral musical en completa oscuridad. Jue 28, a las 21 hs.

El cuarto de Verónica. Una joven es abordada por una pareja de ancianos y a partir de allí comenzará una intrigante pesadilla. Con Silvia Kutika y Fernanda Provenzano. Dir: Virginia Magnago. Vie 29, a las 21 hs.

CARAS Y CARETAS

Corrientes 1518.

Piripincho por salut. La vigencia de un clásico rosarino según pasan los años. Funciones todos los días de vacaciones de invierno a las 16 hs.

C. C. PARQUE DE ESPAÑA

Sarmiento y el río.

Barbacoa. Obra de Jacobo Langsner. Vie 29 de Julio, a las 20.30 hs.

CEC

Paseo de las artes y el rio.

Van Gogh, experiencia de arte inmersiva. Espectáculo multimedia que permite adentrarse en sus obras. Mar a vie de 10 a 18 hs. Sáb, dom y feriados de 10 a 19 hs.

CET

San Juan 842.

Princesa Nazi. Obra de Leonel Giacometto y Alexis Muiños Woodward. Sáb de jul y ago, a las 21 hs.

DEL RAYO

Salta 2991.

La Orden del Dragón. Con María de los Ángeles Oliver y Ada Cottu. Dir: Aldo El-Jatib. Vie de julio, 21 hs.

Unidad de traslado. Con Yanina Sawicz y Carolina Rossi. Dramaturgia y dir: Federico Cuello y Juan José Scaglia. Dom de julio, a las 20 hs.

ESPACIO BRAVO

Catamarca 3624.

Las Especies Nativas. Una obra sobre el ecocidio que sufren los humedales del Paraná. Dir: Santiago Dejesús. Vie de jul, a las 21 hs.

LA COMEDIA

Mitre 958.

Gregorio, el zanahoria. Obra destinada para toda la familia dirigida por Ludmila Bauk. Sáb y dom de jul y ago, a las 16 hs.

LA MORADA

San Martín 771.

Chau Misterix. Comedia situada en 1958 que cuenta el doloroso y placentero paso de la niñez a la pubertad. Dir: Leandro Aragón. Vie y sáb de jul, a las 21 hs. Dom de jul, a las 20 hs.

LA USINA SOCIAL

Jujuy 2844.

Germinal Terrakius en Campaña. El actor Miguel Franchi presenta su unipersonal humorístico. Vie de jul, a las 20 hs.

PLATAFORMA LAVARDÉN

Mendoza 1085.

Todas tus Evas. Con Paula Barriera, Lucía Peirone y Brunella Talpini. Texto: María Natalia Arena. Dirección: Manu Fiore y Evelyn Sciarra. Hoy, a las 21 hs.

SALA TANDAVA

9 de Julio 754.

Pecados Devorados. Obra de Patricia Suárez y Leonel Giacometto. Con Lorena Salvaggio y María Eugenia Ledesma. Dir: Gustavo Maffei. Dom de jul, a las 19 hs.