La delegación local del Ministerio de Trabajo de la Nación y la Secretaría de Trabajo de la Provincia emitieron un comunicado conjunto en el que advirtieron que los docentes autoconvocados aún no poseen inscripción gremial aprobada y que, por lo tanto, si toman medidas de fuerza sin amparo sindical, se exponen a sufrir sanciones por parte de la patronal, en particular descuentos en sus haberes.

En el comunicado, Trabajo de la Nación y su par de la Provincia informaron que el 6 y 7 de julio pasados, se solicitó ante la autoridad de aplicación nacional, la inscripción del Sindicato de Docentes Unidos Autoconvocados Riojanos (DUAR) y del Sindicato de Autoconvocados de la Educación (SAE), respectivamente.

"Dichos trámites se encuentran diligenciándose de manera normal y habitual, por lo que fueron girados a la Dirección Nacional de Asociaciones Sindicales del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social quienes evaluarán las presentaciones respectivas efectuadas y dispondrán la procedencia o no de lo peticionado, en virtud de lo normado por los artículos N° 21 y 22 de la ley de Asociaciones Sindicales N° 23.551.

En este punto, ambos organismos de contralor advirtieron: "De lo expuesto, surge con meridiana claridad, que ambas asociaciones, no poseen inscripción gremial al día de la fecha, razón por la cual no pueden hacer uso de los derechos que la ley antes mencionada les confiere, entre los que se encuentra el de peticionar y representar, a solicitud de parte, los intereses individuales de sus afiliados (artículo 23 - inciso a de la Ley 23.551)".

Este lunes los docentes autoconvocados lanzaron un paro por tiempo indeterminado y además realizaron la 8º marcha provincial para exigir al Gobierno un aumento de 2.000 pesos al básico y a pagar en una sola cuota. Como es habitual, la movilización de los autoconvocados recorrió diversas calles del microcentro de la Capital y luego confluyó en Plaza 25 de Mayo, frente a Casa de Gobierno.

En este contexto, la secretaria de Trabajo, MIriam Espinoza se refirió al conflicto con los docentes autoconvocados y a la situación legal del sector en torno a sus pedidos de inscripción gremial. "Ambas asociaciones presentaron sus pedidos de inscripción, pero hay un plazo de hasta 90 días para que ese trámite tenga una resolución. Ahora el Ministerio de Trabajo de la Nación debe evaluar esas presentaciones para ver si cumplen con todos los requisitos y se analizará procedencia o no de la inscripción gremial. Aún no están conformados como entidades sindicales que puedan representar los intereses individuales, que es lo que representan las entidades con inscripción gremial”, indicó.

En este punto, Espinoza agregó que recién luego de que esas asociaciones logren tener aprobadas sus inscripciones gremiales "podrán hacer uso de los derechos y obligaciones que les competen según lo establecido por la Ley N° 23.551 de Asociaciones Sindicales".

La titular de Trabajo dijo que, al no estar representados por una organización sindical, si los autoconvocados hacen paro la patronal puede aplicar descuentos.

"Al no estar tuteladas las medidas por ningún sindicato, si los docentes autoconvocados no prestan servicio el empleador puede hacer uso del derecho de no remunerar los días que no se trabaje porque no generan su salario. Esta es una cuestión de interés y no de derecho. Ellos tienen un interés de que se les mejore sus salarios. Es distinto cuando un trabajador tiene el derecho de que se les abone el sueldo y la patronal no lo hace en tiempo y forma que no es lo que sucede acá. Por eso esta es un tema de interés y no de derecho", remarcó.

Por último, Espinoza dijo que el servicio de educación "es un servicio esencial". "En la provincia hay una ley de servicios esenciales en la que se establecen distintos tipos de sanciones para quienes disponen medidas de fuerza sin cumplir con los recaudos legales correspondientes, como sucede en este caso. Si un paro se declara ilegal podrían tener diferentes tipos de sanciones", advirtió.