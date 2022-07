El infierno de balazos que rompió el anochecer del sábado en barrio Municipal y que causó la muerte de una mujer que esperaba el colectivo y graves heridas en su hija, además de otras leves en un adolescente, es el nuevo espanto que tomó la agenda pública rosarina. Motivó al intendente Pablo Javkin a volver sobre el asunto: "Estamos hartos porque en ese barrio habíamos revertido la racha de homicidios con intervenciones de Estado. La cárcel sigue ganando la calle". El ministro de Seguridad Jorge Lagna recordó que en esa zona del Parque del Mercado "hay un dispositivo multiagencia que ha bajado los niveles de violencia de forma muy importante".

La hipótesis central de la pesquisa atribuye los 40 balazos contra la torre 11 de Maestros Santafesinos al 4700 a un mensaje de venganza por la ejecución de un joven ocurrida el miércoles 20 en Esmeralda al 3800, barrio Tablada. Lo dijo el fiscal a cargo, Patricio Saldutti. Las tres víctimas del ataque eran ajenas a ese asunto. Pudo ser peor: en la plaza había más jóvenes, y vecinos por la calle.

Mientras tanto, una módica multitud se concentró anoche frente al Hospital Clemente Álvarez para acompañar a Virginia Ferreyra, internada allí y en grave estado luego de haber sorteado dos cirugías sobre los siete balazos que recibió. No sabe que su madre, Claudia Deldebbio, perdió la vida en ese instante en que la acompañaba a tomar el colectivo.

La atrocidad de tan cruento ataque encrespó las redes sociales. Y en ese tumulto, Lagna tuvo que salir a la pública. "Hace 48 horas que todos los investigadores de la Agencia de Investigación Criminal están trabajando codo a codo con el fiscal y sus colaboradores en pos del esclarecimiento de este hecho", dijo.

Contra lo que afirmaron ayer los vecinos de la zona, el responsable de seguridad pública afirmó que allí el gobierno "está trabajando hace más de un año con todas las agencias del Estado y las organizaciones del barrio, en un dispositivo multiagencia que ha bajado los niveles de violencia de forma muy importante". "Este hecho atroz no nos tiene que hacer retroceder en este trabajo diario", reforzó.

Por su parte, Javkin se declaró "harto porque es un barrio en el que se está interviniendo hace mucho tiempo”. Como Lagna, afirmó que en el Municipal "habíamos logrado revertir la racha de homicidios a través de intervenciones”. Pero cargó con la falta de control en los presidios. “Cuando vamos a las causas, son siempre las mismas: libertades condicionales, gente que debería estar presa y no lo está, armas que pasan los retenes. Estamos cansados de seguir contando las víctimas, no se puede seguir así. Si no lo pueden hacer, que nos den las herramientas a nosotros”, reiteró el intendente.

En tanto, vecinos y allegados a la familia de Claudia Deldebbio y Virginia Ferreyra se congregaron en un abrazo simbólico frente a la guardia del Heca, con el clamor por la recuperación de la joven profesora de danza. Al cierre de esta edición, se reponía de una segunda intervención quirúrgica.