Si el partido de anoche no hubiese estado precedido de la derrota ante Central, Newell's debió dejar la cancha entre aplausos de reconocimiento al esfuerzo. Porque la Lepra encontró ante Defensa y Justicia dificultades que afectaron directamente el ánimo del equipo y descubrieron dudas que quizá no había. La visita tuvo la misma cantidad de ataques que de goles en el partido y llenó de impotencia a los leprosos. El primer gol a los cuatro minutos, el segundo a los dos del complemento y todos los intentos realizados fueron infructuosos, ya sea por Unsain o fallos en la definición. El descuento en el último minuto de nada sirvió.



A los nervios que aparecieron en el equipo con la derrota en el clásico anoche se le agregó un gol inesperado. Defensa y Justicia, en el primer ataque, se aprovechó de un yerro de Ditta al intentar un rechazo y anotó Fernández, quien desvió el balón casi involuntariamente sobre el área chica ante el centro de Togni. Herrera no tuvo tiempo para la reacción. El que respondió fue el equipo. Porque al Newell’s que jugó el primer tiempo nunca se lo había visto así en el Coloso.

La Lepra jugó todo el tiempo en campo rival, fue perseverante para atacar y buscó combinar recursos: corridas de González por derecha, Sordo por izquierda, pases verticales de Pérez y proyecciones de Luciano. Unsain le sacó sobre su izquierda un cabezazo a García y Sordo probó con disparo cruzado apenas desviado. En una jugada combinada Ditta lo perdió en el área chica con toque de derecha y después el colombiano lo tuvo de cabeza, pero también con definición errática. Defensa y Justicia solo defendió. El hincha de Newell’s no tenía nada que reclamar al equipo.



El segundo tiempo inicio del mismo modo que el primero: Defensa y Justicia llegó al gol en su primer ataque. Esta vez fue por azar, dado que un remate de Duarte, desde 30 metros, casi por compromiso, se desvió en Ditta y descolocó a Herrera. La visita tuvo dos avances y marcó dos goles, llevando a todo Newell’s al terreno de los nervios y la impaciencia y a Sanguinetti a hacer cambios sin demorar, con los ingresos de Garro, Rossi y Reasco.

La visita se agrupó en su área y la Lepra cayó con más frecuencia en la tentación de los centros, como si así llegara más rápido a una ocasión de gol. Pero no hizo más que facilitar la tarea del rival. Es que al dejar de jugar por abajo no hizo provecho de los ingresos de Rossi y Reasco. Por eso recién a falta de un cuarto de hora por jugar apareció una ocasión de gol y fue la más propicia de todas: cabezazo de Garro sobre el área chica, en soledad, pero la pelota se perdió por el segundo palo. En aquella jugada se fueron las ilusiones de los hinchas aunque el partido mantuvo su ritmo de ataques constantes de los leprosos y Garro descontó en el último minuto. Newell's hace cinco partidos que no gana. Ya nada de lo que sucede en lo alto de la tabla le pertenece.





1 Newell’s

Herrera

Méndez

Lema

Ditta

Luciano

Pablo Pérez

Fernández

Sforza

Sordo

García

González

DT: Javier Sanguinetti

2 Defensa y Justicia

Unsain

Frías

Souto

Colombo

López

Fernández

Tripichio

Alanis

Togni

Versaci

Fontana

DT: Sebastián Beccacece

Goles: PT: 4m Fernández (DyJ). ST: 2m Duarte (DyJ) y 45m Garro (N).



Cambios: ST: Desde el inicio Albertengo por Fernández, Duarte por Fontana y Domínguez por Versaci (DyJ), 8m Garro por González y Rossi por García (N), 16m Reasco por Pérez (N), 24m Cardona por Souto (DyJ), 41m Balzi por Sforza y Funez por Sordo (N) y 42m Soto por Togni (DyJ).



Arbitro: Facundo Tello

Cancha: Coloso del Parque