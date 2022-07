La Fiscalía de Ecuador anunció este lunes que lleva adelante una investigación contra el expresidente del país, Lenín Moreno (2017-2021), que incluye “diligencias en la vivienda” del expresidente ante la presunta desaparición de piezas matrimoniales que se encontraban en el Palacio de Carondelet, la sede del gobierno.



En este sentido, la Fiscalía sostuvo que esto se trata de una “investigación previa” por supuesta desaparición que, de momento, no ha sido confirmada, aunque se trataría de un “presunto delito de peculado” por parte del expresidente,

La acusación contra el ex jefe de Estado surgió semanas atrás, cuando la diputada Pamela Aguirre, del partido Unión por la Esperanza (Unes), cuya corriente política apoya al expresidente Rafael Correa (2007-2017), denunció estos hechos.

Al respecto, Moreno publicó este lunes en su cuenta de Twitter que, desde que se hizo la denuncia, invitó a la Fiscalía a ingresar a su casa para constatar que la denuncia de la parlamentaria es “simplemente otro cuento de los muchos que se han inventado”.

Las piezas que se encontraban en la sede de gobierno formaban parte de un museo que había instalado Correa, en el que se exponían regalos, joyas, y otras piezas patrimoniales. Sin embargo, cuando asumió, Moreno lo dejó sin efecto.

En una carta publicada el 14 de julio -momento en el que la diputada Aguirre denunció la desaparición-, Moreno dijo que los bienes de valor fueron entregados “como corresponde” a las instituciones competentes para su registro y custodia.

“He coleccionado hachas y pocas piezas de cerámica, desde hace más de 40 años, provenientes de territorios amazónicos, son objetos que no tienen un alto valor económico, no sobrepasan ni los 800 dólares, pero sí un valor cultural e histórico. Estos bienes fueron registrados y catalogados, como corresponde, en el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (...) tengo todos los documentos pertinentes”, afirmó.