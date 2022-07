Con un amplio despliegue escenográfico, coreográfico y musical, Macelo Tinelli volvió a la televisión con concurso de canto titulado "Canta Conmigo". La nueva apuesta del conductor compitió con el programa La Voz, emitido por Telefé y conducido por Alejandro Marley.



En su noche de debut, el nuevo programa de Tinelli —que se emite por Eltrece— se impuso en las planillas de rating con picos de 17 puntos, cuando comenzaron las presentaciones de los participantes.

El resto de la emisión tuvo mediciones más parejas, que variaron entre los 12 y los 13 puntos, pero siempre con el programa de Tinelli unas décimas por encima de sus competidores. Cuando terminó el programa, el conductor agradeció los "hermosos mensajes" recibidos en sus redes sociales.

Tanto la apertura de Canta Conmigo como su cierre tuvieron producciones especiales: en el inicio Marcelo Tinelli entró al estudio con su hijo Lolo de la mano y el final de la emisión estuvo coronado por una presentación de la banda de cumbia Damas Gratis. El formato está inspirado en el ciclo británico All Together Now, emitido originalmente por la BBC.

Cómo es el nuevo programa de Marcelo Tinelli





El certamen cuenta con 100 jurados que deben darle o no su voto a los participantes que cantan frente a ellos. Solo 24 intérpretes pasarán a la segunda etapa del concurso comenzado este lunes. En esta primera etapa, el jurado va a seleccionar día a día a quienes consideren los tres mejores cantantes.

Entre los nombres internacionales que forman parte del jurado se encuentran "El Puma" Rodríguez y Cristian Castro.

También participa del programa Marcela Feudale, la histórica locutora que acompañó a Marcelo Tinelli en gran parte de sus éxitos televisivos. Según precisó el conductor del ciclo, la producción televisiva emplea a más de 350 personas.