Kate Winslet protagonizará The Palace, su cuarta miniserie para HBO, en la que además será productora ejecutiva. El director será Stephen Frears (Relaciones peligrosas, Alta fidelidad, La Reina) y el showrunner, Will Tracy (guionista de Succession y Last Week Tonight with John Oliver). El programa narrará los sucesos palaciegos ocurridos durante un año de un régimen autoritario que empieza a desmoronarse.

Pero no fue el único anuncio relacionado con la actriz: también protagonizará la miniserie The Trust, basada en la novela homónima de Hernan Diaz. Para Winslet, la relación con HBO ha resultado provechosa: viene de ganar sendos Emmy a Mejor Actriz de Miniserie por Mare of Easttown y Mildred Pierce. No es que a la intérprete le falten galardones, claro: recibió siete nominaciones para el Oscar (por películas como Titanic e Iris), premio que se llevó por su protagónico en El lector (2009).