Tras la corrida del dólar blue y su traslado a los precios, los movimientos sociales se enfocan en señalar a los sectores concentrados de la economía. Somos Barrios de Pie, una de las organizaciones aliadas a Alberto Fernández, anunció que el sábado, cuando se inaugure la exposición del campo en Palermo, irá a la puerta de La Rural para denunciar la “extorsión” de los agroexportadores. Por otra parte, este martes organizaciones de la izquierda apartidaria hicieron protestas frente a 20 empresas alimenticias formadoras de precios, donde advirtieron sobre las remarcaciones y reclamaron al gobierno que aplique la ley de abastecimiento. El jueves también están previstas marchas de la Unidad Piquetera y de las organizaciones que tienen como referente a Juan Grabois.,



“Lo que está haciendo el agro es una extorsión artera, y de las peores porque no tiene necesidades básicas. Creemos que no hay margen ya para esta extorsión, que no se tolera socialmente un salto devaluatorio”, dijo a Página/12 Daniel Menéndez, dirigente de Somos Barrios de Pie, al confirmar que el sábado su organización va a manifestarse frente a La Rural. El movimiento social quiere advertir así sobre “el enorme costo que la actitud de los agroexportadores genera sobre la vida cotidiana en los barrios”. Le llevarán a los ruralistas una carta de trabajadoras de comedores comunitarios, planteando las consecuencias de la devaluación, un impacto que aseguran ya se está viendo en estos días de aumento de precios y mayor presencia de vecinos pidiendo una vianda.

A la protesta se sumó la Corriente Clasista y Combativa, que acompañará la movida con una delegación. "Es un sector que ha tenido ganancias fabulosas, como reconocen los mismos que han facturado, que no son los productores sino las grandes empresas exportadoras que acopian los granos y los retienen para que suba el dólar", dijo desde la CCC juan Carlos Alderete. Sin embargo, no irá el Movimiento Evita, la organización de mayor tamaño dentro de la UTEP y la más cercana al gobierno, que tomó distancia y aseguró que el único acto consensuado dentro de la UTEP es la próxima movilización del 7 de agosto, en el Día de San Cayetano.

La movida a la Rural fue convocada a partir de las once, con un llamado abierto a los vecinos “sueltos“ que por ahora no tiene fijado un lugar exacto: se acercará hasta las inmediaciones del predio.

Al confirmar la realización de la marcha, Menéndez señaló que “la disputa que tiene la Sociedad Rural en la búsqueda de una devaluación que le dé mayores ganancias nos afecta a todos los que vivimos y tenemos nuestros ingresos en pesos, es decir a la amplia mayoría de la población”.

“Hoy estamos parados sobre la dificultad que tiene nuestro país en el acceso a divisas. El agro tiene un enorme margen de rentabilidad y quiere tener más; el problema es que a esos mayores márgenes de rentabilidad los consiguen a costa de un peor nivel de ingreso de los trabajadores. No es neutro, no es que ganamos todos. Con estas medidas gana un puñado contra la mayoría de la sociedad. Me parece que es lógico que la mayoría de la sociedad se exprese”, agregó.

Contra los formadores de precios

Este martes, organizaciones sociales de la izquierda apartidaria realizaron protestas frente a sedes de La Serenísima, Arcor y otras plantas productoras y distribuidoras de alimentos del país.

"En menos de un mes, las 20 empresas que monopolizan la comida de los argentinos desabastecieron y aumentaron de precios en los alimentos, devaluando aún más la capacidad de subsistencia de millones de personas", planteó Marianella Navarro, del Frente de Organizaciones en Lucha.

En las movidas participaron además, El Frente Darío Santillán, el MTD Aníbal Verón, la FOB, Resistencia Popular y el MTR por la democracia directa. Este frente viene haciendo una campaña de señalamiento de los grandes formadores de los precios de los alimentos. Ayer denunciaron a ARCOR ("aumentó en 24hs, un 20 por ciento en todos los productos", a las aceiteras General Deheza y la de Bunge y Born ("que subieron el precio del aceite comestible a más de $700), a Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata ("que aumentaron el precio de la harina de trigo en un 10% en una semana).

El jueves, finalmente, está prevista una nueva jornada de movilización. La Unidad Piquetera irá a la Plaza de Mayo, con el reclamo de un refuerzo de ingresos de 20 mil pesos para Jubilados, monotributistas, precarizados y potenciar Trabajo. Antes, a las 9 de la mañana, dará una conferencia de prensa en la puerta de los tribunales sobre el estado de las causas judiciales abiertas contra sus integrantes). Al mismo tiempo, el Movimiento de Trabajadores y Excluidos y el Frente Darío Santillán irán al Obelisco, en un nuevo reclamo por la creación de un salario básico universal.