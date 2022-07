Desde Washington

Unos 20 representantes de fondos de inversión de Wall Street llegaron este martes hasta la embajada argentina en Washington para reunirse con la ministra de Economía, Silvina Batakis. En la sede diplomática ubicada en el barrio de Dupont Circle, inversores y analistas escucharon a Batakis hablar sobre sus proyecciones, el déficit fiscal y el gasto público, entre otros temas de la situación económica del país.

Al presentar a Batakis, el embajador argentino Jorge Argüello, dijo que destacó “la importancia del equilibrio político logrado dentro de la coalición de gobierno” en torno al nombramiento de la ex secretaria de Provincias de la Nación y ex ministra de la provincia de Buenos Aires. “Su designación y las medidas que ha tomado en estas tres semanas gozan del respaldo de todos los pilares de la coalición. Esto no es condición suficiente pero sí es condición necesaria para restablecer cierta normalidad a la economía del país”, tuiteó el diplomático.

La reunión duró dos horas y media. En ese período, Batakis hizo primero una exposición y después respondió preguntas. "No le escapó a ninguna respuesta, y se mostró muy decidida a cumplir con bajar el déficit fiscal", dijo uno de los asistentes a la agencia Télam. “No descartó que el Banco Central podría recomprar deuda y, además, dijo que sabe que hay que bajar la brecha cambiaria y que coordinará acciones con el Banco Central en este sentido", dijo otro. En la reunión, la ministra habló de una “mayor disciplina fiscal” que “se va a hacer sentir”. “Es necesario hacerla”, sostuvo.

Entre los asistentes se encontraban integrantes de Bank of America, Santander Investment Securities, Goldman Sachs & Co, Barclays Capital, Citibank, Fintech, Gramercy, Bracebridge, AllianceBernstein, Stone Harbor, Citadel, Wellington, Goldentree, AdCap, Kirkoswald, Eurasia Group, VR Capital, Capital Strategies y Paloma Partners.

Esa fue la primera reunión de la ministra con el sector privado en Estados Unidos. En su agenda, también incluyó un encuentro en la Cámara de Comercio del país norteamericano. Allí se entrevistó con empresas que tienen intereses en Argentina. En la agenda de la funcionaria figuraban el vicepresidente de Políticas Públicas de Amazon, Brian Huseman; el presidente de Chevron Africa y Latinoamérica en Explotación y Producción, Clay Neif; el vicepresidente y director de Políticas Globales Públicas de General Motors, Omar Vargas, y Karan Bathia, quien está a cargo de Asuntos Gubernamentales y Políticas Públicas de Google.

Tras los encuentros, Batakis mantuvo un diálogo con la prensa en la embajada argentina, antes de partir hacia el aeropuerto en su vuelta a Buenos Aires.