El presidente del Automóvil Club Argentino, Jorge Rosales, aseguró este miércoles que "acercamientos" y conversaciones políticas para el posible regreso de la Fórmula 1 a la Argentina, a un año de cumplirse los 25 años del último Gran Premio que se corrió en el autódromo de la Ciudad.

"Hasta donde yo sé, ha habido acercamientos políticos", aseguró Rosales. Aunque remarcó que él no formó parte de esas reuniones: "Cualquiera que represente al ACA, va a la FIA, va al lugar adecuado y habla de la Fórmula 1", dijo Rosales en una entrevista en un programa de automovilismo.

Y agregó: "El problema es que nosotros no vamos si no tenemos la posibilidad cierta de que la carrera se haga. No somos de ir para tirar el título de un diario". Prefirió la cautela frente a las expectativas que podrían generar sus palabras.

"Ojalá pueda volver, pero el ACA económicamente no está en condiciones de que vuelva la Fórmula 1 y costará mucho poner un autódromo en condiciones", sentenció.



La última carrera de F1 en Argentina

La última vez que se corrió una fecha del circuito de Fórmula 1 en el autódromo “Oscar Alfredo Gálvez”, en la Ciudad de Buenos Aires, fue el 12 de abril de 1998, traída por el gobierno del expresidente Carlos Menem. Esa vez se disputó el último Gran Premio de la Argentina, que ganó el alemán Michael Schumacher con Ferrari, seguido de postergando a Mikka Hakkinen (McLaren) y a Eddie Irving (Ferrari).



En tanto, el corredor Esteban Tuero fue el único compatriota que corrió ese GP, después de 17 años sin la participación argentina en una carrera de esa categoría a nivel loca. La última vez fue en 1981, en la que corrieron los argentinos Carlos Reutemann (Williams) y Ricardo Zunino (Tyrrell).