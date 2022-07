Juntos por el Cambio volvió a mostrarse encolumnado con los sectores mas concentrados del agro negocio para criticar la política agropecuaria del Gobierno y la medida dispuesta para que los productores liquiden lo que según la AFP son unos “20 mil millones de dólares en granos sin vender”, ante la escasas reservas que dispone el Banco Central para enfrentar la corrida bancaria en busca de la devaluación del peso. En un fugaz viaje a Bariloche, Mauricio Macri (ver aparte) sostuvo sobre necesitamos estabilidad, no más parches. Un Gobierno que tenga un plan, un rumbo claro, hace dos años y medios que Argentina está perdida". Los diputados nacionales de la UCR, en tanto, visitaron la exposición Rural para desde allí descargar sus dardos contra la medida: “lo que está diciendo el gobierno es ‘no tengo una concepción del desarrollo productivo, sino que mi concepción tiene que ver con de qué manera me das los dólares que yo creo que vos tenés y que, según mi opinión, esos dólares no son tuyos, sino que se los tenés que dar al Estado’”, afirmó allí Mario Negri, el jefe del bloque oficial del radicalismo en la Cámara baja.

El más explícito en defensa de las maniobras financieras de los productores agropecuarios fue el diputado radical Ricardo Buryaile, que preside la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados. “Los productores agropecuarios compran dólares a valor oficial y los venden al blue para recuperar ganancia en pesos. Todos hacen eso; además, si el productor guarda ese billete en el exterior lo acusan de fuga de divisas. Ahora, si lo hace el Gobierno es formación de activos externos”, expresó el ex ministro de Agricultura de Macri en declaraciones a Radio Delta.

“A los productores se los acusa de especuladores, pero es el Gobierno quien los obliga a especular”, insistió Buryaile y sostuvo: “El productor vende cuando tiene compromiso, no cuando el Gobierno lo obliga, eso es actuar de mala fe”. Las palabras del exministro de Agricultura de Macri no se condicen con el pedido explícito que el gobierno de Cambiemos le hizo al sector agropecuario en 2018. Preocupados por la escasez de divisas, el oficialismos de ese entonces le reclamaba a los productores rurales que liquiden la cosecha. "Nosotros dimos la vida, la Coalición con todo por el campo. ¡Liquiden la soja!, ¡liquiden la soja!", rogaba en aquel momento la exdiputada Elisa Carrió y llamaba a los productores a "hacer patria".

Buryaile también fue parte de la comitiva de diputados radicales que visitaron la exposición Rural, donde les abrió la puerta Juan Diego Etchevehere (hermano de Luis Miguel, ex ministro de Agricultura de Macri) como presidente de la SRA de Entre Ríos. “En el Gobierno conviven cinco opiniones distintas sobre el principal sector que aporta divisas al país”, dijo Negri en defensa de los ruralistas y calificó la decisión del Ejecutivo como “parches”. Negri consideró que son “parches”.



“El gobierno no tiene un plan: te hace un programa en cuotas y por rubro. Primero te dijeron que no, pero ahora te dicen que, hasta agosto, un pedacito de lo que liquides de soja te lo doy a un dólar, el otro 70 por ciento déjamelo depositado”, remarcó Negri para luego sostener que “estamos ante un gobierno débil, un gobierno en default político y que no puede unificar una posición”.

Allí Buryaile también buscó desmentir la afirmación de la AFIP y reclamó mayor rentabilidad: “No es cierto que haya 20.000 millones de dólares sin liquidar. Hay 13.000, y de esos 13.000 los productores se llevan 3.000 y el Gobierno se queda con los otros 10.000, ya que en Argentina el productor cobra el 28 por ciento de lo que cobra un productor de soja en otra parte del mundo, el resto se la queda toda el Estado”, remarcó. Los diputados Karina Banfi, vicepresidenta del bloque; Juan Martín, Marcela Coli, Gabriela Lena, Sebastián Salvador y Miguel Bazze, también integraron la comitiva radical a La Rural.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, sostuvo que se trata de "mediditas" y que este tipo de anuncios no son los que se requieren "ante la profundidad de la crisis". "¿Cuanta gente se va animar?", dijo sobre la postura que tomarán los productores para liquidar y recordó las palabras del presidente Alberto Fernández, quien apuntó contra "los que guardan 20 mil millones de dólares en el campo y no los liquidan esperando una mejor rentabilidad".

"Un 10 por ciento más no le cambia nada a un productor", opinó la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri en diálogo con LN+, y aseveró que cada medida del Gobierno dura "cinco minutos".

Otro integrante de la alianza macrista, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos), atacó con dureza la medida oficial: “que embrollo. Un tipo de cambio distinto para cada sector. Siguen enredándose por no asumir que hace falta un plan económico que haga viable las cuentas públicas. Todo lo demás es verso K”.

Las críticas a la medida del Gobierno también llegaron desde la izquierda, pero en sentido contrario de lo que expresa el macrismo. "Lo notable es que la relación de fuerzas siempre da para favorecer a los que perjudican al pueblo", sostuvo la diputada Myriam Bregman (FIT-PTS) e ironizó al señalar que "retroceder siempre, rendirse también... Cada vez que Alberto Fernández critica a alguna patronal, después le da algo". "Tanto suspenso... para anunciar beneficios para los sojeros frente a la devaluación, mientras los asalariados seguimos perdiendo", sumó en las redes sociales la legisladora porteña Amanda Martín (FIT-PO).