Desde Santa Fe

El fiscal de Rosario Luis Schiappa Pietra valoró ayer la decisión de la comisión de Acuerdos de la Legislatura que archivó la denuncia del senador Armando Traferri contra él y su colega Matías Edery porque en diciembre de 2020 le pidieron el desafuero para imputarlo en una causa por corrupción. El operativo era un "disparate” que no tenía otro destino que el archivo, como ocurrió. La bicameral cerró el proceso disciplinario a los fiscales el miércoles, por 6 a 2, en una votación que dejó en minoría a los únicos dos defensores de Traferri: los senadores Rubén Pirola y Joaquín Gramajo, que integran su bloque y perdieron –en la defensa de su jefe político- ante una mayoría integrada por tres radicales, dos socialistas y un diputado del PDP. “Una derrota muy importante” de Traferri. “Un resultado lógico, esperable, porque la denuncia en términos jurídicos era realmente un disparate. Para nosotros estaba claro que iba a ser archivada”, dijo Schiappa Pietra.

Traferri denunció a Schiappa Pietra y Edery ante la comisión de Acuerdos en noviembre de 2021 para que los investiguen por supuestas “faltas graves” y amplió la denuncia el 18 de marzo último. Veinticuatro horas de la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Estados Unidos, en la que la Asociación de Fiscales de Santa Fe denunció el “ataque sistemático” a la independencia del Ministerio Público en la provincia. Y uno de los casos que expuso fue la “persecución” de Traferri a los dos fiscales de Rosario que pidieron su desafuero para imputarlo como presunto “organizador de una organización criminal”.

El miércoles, antes un pedido de la diputada socialista Lionella Cattalini, la comisión de Acuerdos desestimó la denuncia de Traferri y cerró el proceso disciplinario a los fiscales. La decisión fue adoptada por 6 a 2: votaron a favor Cattalini y sus colegas Clara García, Maximiliano Pullaro, Fabián Bastía, Gabriel Real y Lisandro Enrico, y en contra, los senadores Pirola y Gramajo, que integran el bloque de Traferri.

-¿Qué significa para ustedes esta decisión? –le preguntaron ayer por Aire de Santa Fe a Schiappa Pietra.

-En primer lugar, fue una derrota muy importante del sector del senador Traferri. Es una decisión que traduce un resultado lógico, esperable, porque la denuncia en términos jurídicos era realmente un disparate. Para nosotros estaba claro que iba a ser archivada –respondió el fiscal.

Ya antes del receso legislativo, la mayoría de la comisión de Acuerdos intentó rechazar la denuncia de Traferri a Schiappa Pietra y Edery porque carecía de "suficiente peso” para avanzar en un proceso disciplinario contra los fiscales. Pero esa decisión se postergó hasta esta semana, al reanudarse la actividad parlamentaria.

Schiappa Pietra advirtió que “el problema más grande” que afecta al Ministerio Público en la provincia es que la Legislatura –por una ley impulsada por Traferri y otros senadores en 2017- controla el “régimen disciplinario de los fiscales”. Esto es “insostenible” y “debe ser rápidamente modificado” para volver al sistema anterior que encargaba investigar la conducta de los fiscales a un tribunal similar al que tienen los jueces.

Santa Fe requiere una “legislación que garantice la autonomía del Ministerio Público”. “Las investigaciones del MPA hay que fortalecerlas”, planteó Schiappa Pietra. Esta resolución de la comisión de Acuerdo de archivar la denuncia de Traferri “va an ese sentido, fortalecer las investigaciones y garantizar que los fiscales podamos investigar con autonomía, libertad y rindiendo cuentas”

-¿Hay una actitud corporativa del Senado que busca protegerse?

-No sé si la palabra es corporativa. Pero evidentemente hay un grupo de senadores con cercanía a Traferri que está dispuesto a sostener este tipo de posiciones. Estos avances (contra el Ministerio Público) buscan interferir en el funcionamiento y el objetivo final puede ser hasta una destitución (de los fiscales). En cambio, acá vemos una posición refractaria a ese sector que perdió 6 a 2 de forma contundente. No deja de ser preocupante, se trata de un senador que lejos de ponerse a disposición de la justicia extrema las fidelidades en distintos escenarios institucionales -contestó.

Schiappa Pietra criticó también el fallo de la Corte Suprema de la provincia que rechazó el desafuero de Traferri y fue apelado ante la Corte Suprema de la Nación. “Esa sentencia que terminó 5 a 1 es muy cuestionable desde lo jurídico, no sólo porque admite que un legislador no puede ser investigado por delitos de corrupción", sino porque hay "argumentos muy criticables”. Y ofreció como ejemplo el voto de la jueza María Angélica Gastaldi que rechazó el desafuero de Traferri con citas de los fiscales, de lo que ellos dijeron ante una comisión interna del Senado, sin presencia de la prensa. “Nunca se nos entregó una versión taquigráfica. Nunca ingresó ese documento en un expediente judicial. Sin embargo fue utilizado por Gastaldi para fundar su voto. Es de una gravedad inusitada. Es el fallo que queremos que la Corte Suprema de la Nación revise” porque “se tomaron decisiones para asegurar que Traferri no comparezca” ante la justicia.