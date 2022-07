Reticente muchas veces a brindar apoyo explícito al gobierno de Alberto Fernández, esta vez Omar Perotti fue el primero de los gobernadores que ayer emitió en redes sociales su acuerdo y beneplácito para que Sergio Massa pase a integrar el Ejecutivo nacional, incluso antes de que Presidencia confirmara que lo hará como superministro de Economía y anexos como Desarrollo Productivo y Agricultura. Uno de los más ortodoxos nombres de la política santafesina sorprendió ayer sobre el mediodía las redacciones con un gesto inusual en su estilo. “Es fundamental que en estos momentos complejos, todos estén poniendo su capacidad en el Poder Ejecutivo", publicó en Twitter primero. Luego, hizo borrar la alusión concreta y –típico en él– corrigió: "Es fundamental que en estos momentos complejos todos sumemos para superar esta situación. @SergioMassa fortalecería la gestión, sumando la experiencia y la capacidad", completó el gobernador santafesino.

Luego se sumaron el entrerriano Gustavo Bordet y el chubutense Mariano Arcioni, y siguieron las firmas, pero el primero fue Perotti. El rafaelino había concurrido el miércoles a la segunda cumbre de la Liga de Gobernadores con Alberto Fernández en Casa Rosada. A la primera cita había faltado. Y en este encuentro trascendió que el clima fue ríspido por momentos, que las provincias le demandaron firmeza y decisiones al Ejecutivo nacional. Perotti fue uno de los que sostuvo el mensaje de los gobernadores al Presidente.

La semana pasada se había desmarcado de la crítica que Fernández había formulado contra el campo y la cadena agroexportadora por retener granos sin liquidar, lo que redunda en ausencia de divisas que escasean en medio de la corrida del dólar blue. Perotti tomó partido por el agro y sus jugadores, y se puso en la vereda de enfrente del gobierno nacional.

“No comparto con el presidente, no se ve ninguna especulación”, había replicado Perotti en declaraciones periodísticas, nada off the record. Y le pidió al Ejecutivo nacional "dejar de presionar siempre sobre la producción agroindustrial. es importante generar certidumbre, y eso no se logra con acusaciones o presiones sino con más y mejor diálogo".

Tras semejante demarcación, Perotti ayer volvió a cruzar la calle para saludar el arribo de Massa, desde la presidencia de Cámara de Diputados al Gabinete nacional, en concreto, a un super ministerio como el que Presidencia anunció ayer por la tarde (ver aparte).

De esta manera, el jefe de la Casa Gris integró la cascada de acontecimientos que precipitaron el sacudón del gabinete nacional. Y aunque el propio Massa había desmentido cualquier rumor sobre su destino –todavía con Silvina Batakis en misión oficial en Estados Unidos– y procuró posponer definiciones hasta que hablara hoy con el presidente Fernández, los hechos se adelantaron. Y allí quedó claro que Perotti jugó a tiempo y primero que el resto.