El presidente de España, Pedro Sánchez, dejó de usar corbata. Así se lo vio durante las últimas horas en el Palacio de la Moncloa. Pero el cambio de look no terminó ahí. El mandatario le pidió a su equipo de ministros que siga sus pasos y cambien las vestimentas. Y más, el mensaje llegó a los dirigentes del sector privado. Pero, ¿cuáles son los motivos de esta particular exigencia?

El motivo tiene que ver con la intensa ola de calor que vive Europa. En España el fenómeno climático lleva tres semanas. Desde el 9 de julio el país vive con temperaturas muy altas, con un promedio diurno cercano y muchas veces superior a los 40 grados. Las métricas más altas se esperan en la zona de Córdoba, en Andalucía (sur), con 45 grados.

Pero no finaliza ahí. Esta ola de calor se cruza con un segundo motivo, que es el faltante de energía. Con la guerra entre Ucrania y Rusia, con sanciones económicas al Gobierno de Vladimir Putin mediante, el abastecimiento de gas natural al viejo continente se fue reduciendo exponencialmente.

Por este motivo, la Comisión Europea advirtió que se tendrá que reducir el consumo de gas del 15 por ciento para toda Europa, voluntario inicialmente, obligatorio llegado el caso.

En este contexto, Sánchez decidió encarar sin corbata su agenda presidencial. Y le pidió a los ministros y al resto de responsables públicos que no usen corbata cuando no sea necesario. Para el mandatario este es un gesto que contribuye al ahorro energético.

Durante una conferencia, para hacer balance del curso político en Moncloa, Sánchez llamó la atención se refirió al cambio en su vestimenta y explicó que es, precisamente, porque de esta manera se está favoreciendo un menor uso del aire acondicionado.

"No llevo corbata, eso significa que todos podemos ahorrar desde el punto de vista energético y he pedido a todos los ministros y a todos los responsables públicos. Y al sector privado, en la medida de lo posible, que cuando no sea necesario no utilicen la corbata y así todos ahorraremos", enfatizó.

Por otro lado, Sánchez anunció que el Gobierno aprobará este lunes un paquete de medidas urgentes para la eficiencia y el ahorro energético. "Ahorrar energía es una tarea de todos y es prioritario", dijo. También aseguró que esto ayuda "a reducir la dependencia del agresor, Putin, y a doblegar la curva de la inflación".