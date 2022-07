”Acá están locos por el clásico, lo sufren, no lo disfrutan”, afirmó Carlos Tevez. A poco más de un mes a su llegada a Central, el entrenador canaya vivió la experiencia del clásico con una victoria e hizo paralelismos con los que protagonizó como jugador de Boca ante River: “Un Boca ante River se disfruta, acá no porque nadie lo quiere perder”, explicó. El lunes el canaya recibe a Central Córdoba y el equipo será el mismo que venció a Arsenal el martes.

“Los rosarinos están locos por el clásico. Un Boca ante River la gente lo disfruta, pero acá no lo disfrutan, lo sufren, porque lo único que quieren es no perderlo, por eso digo que los rosarinos están locos por el clásico, pero es una locura buena”, manifestó ayer Tevez. El entrenador de Central le cambió la cara al equipo y lo orientó a encontrar resultados esperados con buenas actuaciones. Al respecto, Tevez expresó: “Es muy difícil conseguir lo que los jugadores lograron, pero es todo mérito de ellos. Yo no me levanto a las 6 de la mañana pensando en que tengo que revertir la situación, yo lo único que hago es acompañarlos y marcarles un camino. Después está en ellos tomarlo y seguirlo. Acá hay chicos que tienen 17 años, como la edad de mi hija, y a ellos primero trato de enseñarles a ser buenas personas y después buenos jugadores, así se hace más fácil”, apuntó Tevez. “El plantel mejoró un ciento por ciento en lo físico comparado a cómo estaba. Ahora todos corren y meten hasta el minuto 90, pero yo agarré un equipo en competencia y sé que físicamente este año no va a estar en el nivel que quiero porque para eso hay que meter una pretemporada”, recalcó el entrenador de Central. “Cuando vine yo sabía dónde me metía, los clubes argentinos están mal, pero estoy feliz en Central”, resaltó por último Tevez.

Para recibir el lunes a Central Córdoba el equipo no tendrá variantes, dado que Facundo Buonanotte estará en el banco de suplentes, tras superar un traumatismo en el tobillo derecho, y Jhonatan Candia seguirá marginado por problemas físicos.