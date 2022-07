"Canta conmigo ahora", la versión argentina del formato televisivo de entretenimiento británico All together now, que comenzó a emitirse por la pantalla de El Trece desde el lunes pasado con la conducción de Marcelo Tinelli. Si bien al big show le fue bien y cerró su primera semana al aire con unos 12,1 puntos, lo cierto es que no logró destronar a su competidora, La Voz Argentina, de Telefé.

El conductor buscó revalidar los votos de confianza del público que lo vio brillar desde los primeros años de Videomatch al demostrar una vez más su potencial para adaptarse a nuevos programas de cazatalentos.

En los mejores momentos de los ciclos de entretenimiento y humor de Showmatch emitidos por El trece, Tinelli supo liderar el prime time como ningún otro presentador en la historia televisiva argentina. El 4 de mayo de 2009, condujo su programa más exitoso, el cual marcó 41.5 puntos de índice de audiencia —con picos de 46—. Se trató del estreno de la vigésima temporada, con el regreso del equipo de humoristas del antiguo Videomatch.

Sin embargo, desde 2015, Marcelo Tinelli comenzó a perder poderío en el mundo de la televisión por distintos motivos. Como evidencia de este fenómeno de caída, el promedio de rating del programa descendió de aquellos números brillantes hasta obtener bajos índices de audiencia nunca antes vistos. El 2021 fue sin dudas el peor año para el programa, siendo que la marca más baja se registró el 22 de noviembre con promedió 5.7 puntos de rating —y picos de solo 5.9—, la cifra más baja desde el comienzo de La Academia y también la más baja en la historia de Showmatch.

Canta conmigo ahora vs. La Voz Argentina: cómo le fue a cada programa esta semana

Lunes: En su primera emisión, el innovador programa programa de Marcelo Tinelli logró destacarse con 15.1 puntos de rating, e inclusive escaló a un pico de 16,4 puntos, superando así a su principal contrincante, La Voz Argentina. El show que conduce Alejandro "Marley" Weibe llegó un promedio un poco más bajo de lo habitual, de 12,8 puntos.

Martes: Pese a los números prometedores del lunes, la noche siguiente, Canta conmigo ahora quedó detrás de su rival televisivo, que volvió a liderar el rating con un promedio de 15,2 puntos. Por su parte, el nuevo formato de El trece bajó a 11,4 puntos, e inclusive, fue superado por otro programa de su canal, por solo una décima de diferencia: Los 8 escalones del millón, conducido por Guido Kaczka.

Miércoles: Con un promedio de 11,2 puntos y un pico de 12,6 puntos, el big show que conduce el ex Showmatch se posicionó como lo más visto de su canal. En tanto, La Voz Argentina, lo superó ese día por 3,6 puntos, siendo su número de promedio final 14,8.

Jueves: el programa vencedor de la jornada fue, una vez más, el cazatalentos de Telefé, que lideró el primetime con picos de 14,9 puntos de rating. El show de Tinelli consiguió un pico de 12,3 puntos y un promedio de 10,8 puntos.

Al final de la semana, el promedio general de Canta conmigo ahora fue de 12,1 puntos, un número que si bien no consiguió superar al ciclo que tiene a Lali Espósito, Soledad Pastorutti, Ricardo Montaner, Mau y Ricky como protagonistas, satisfizo a la producción de El trece y a su conductor, Marcelo Tinelli.