El delantero argentino Julián Álvarez, autor del único gol de Manchester City frente a Liverpool en la derrota por 3-1 por la final de la Community Shield, explicó este sábado que está "contento" de haber anotado en su primer partido oficial aunque quería "ganar" el partido. "Estoy contento por haber marcado mi primer gol en el City, pero queda en segundo plano porque era una final, y la queríamos ganar y conseguir un título. De todas formas hay que seguir trabajando para que sea una gran temporada", declaró el exRiver a ESPN. La "Araña" Álvarez, que ingresó a los 12 minutos del segundo tiempo, tuvo su bautismo en la red a los 25 para marcar el 1-1 parcial.

El cordobés robó la pelota y recorrió varios metros hasta aprovechar el segundo rebote del arquero español Adrián para empujarla. Sin embargo, su grito quedó frenado por un supuesto offside de Foden, que luego de ser revisado por el VAR se anuló. Álvarez estaba recibiendo instrucciones del entrenador español, Josep Guardiola, cuando convalidaron su gol.

"Sí, creo que fue en esa jugada que robo cerca de la mitad de cancha, llego al área, me quedo y la entro, pero no lo pude celebrar como quería por el VAR. Justo Pep me estaba diciendo unas cosas cuando lo validaron", relató el jugador del seleccionado argentino, que llegó al fútbol inglés hace apenas algunas semanas.

"Desde el primer día que llegué me siento cómodo, feliz, me tratan muy bien todos mis compañeros, cuerpo técnico y la gente que trabaja en el club. De a poco voy aprendiendo cómo se manejan en el mundo 'City'. Trato de adaptarme para seguir creciendo", consideró el futbolista de 22 años.

Sobre compartir el ataque con el noruego Erling Haaland, que hoy no mostró su mejor versión y tuvo poco peso ofensivo con intervenciones aisladas, Álvarez explicó que "aunque no lo hicimos muchas veces en los entrenamientos, yo me puedo adaptar a lo que sea y más con estos grandes jugadores, puedo ir por afuera, por la derecha y compartir ataque con él. Nos hubiera gustado empezar la temporada con una copa, pero lamentablemente no se dio".