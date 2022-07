Los partidos pasan y Newell's no resuelve ninguno de los problemas que acusa para generar peligro en campo rival. Anoche en Tucumán el rojinegro controló a Atlético en casi toda la noche pero no por eso estuvo cerca de ganar. Por el contrario, nunca generó un tiro al arco. El local atacó muy poco pero en una de las aparaiciones de Ruiz Rodríguez dejó a Carrera frente al arco y condenó a los leprosos a sufrir la tercera derrota consecutiva. Tesuri marcó en la ultima pelota y la Lepra se hunde en la tabla.



Newell’s volvió a mostrarse como un equipo con ganas de jugar en campo rival y asumir el dominio del encuentro. Todo el equipo estuvo dedicado a la tarea de sostenerse en campo de Atlético Tucumán. Pero es allí donde aparecen los problemas de los dirigidos por Saguinetti para crear peligro. Porque si bien tuvo mucho la pelota en los metros finales y se anticipó en muchas de los balones en disputa, no le llevó problemas a Lampe, más allá de un cabezazo de Sordo que pegó en el travesaño.

Atlético Tucumán, por su parte, a pesar de sus escasos avances estuvo muy cerca de gol. El local tuvo problemas para poder armar jugadas en los metros finales pero fue punzante con un cetro de Rius que atropelló Carrera por la izquierda y no fue gol porque la pelota le rebotó a Méndez, en su esfuerzo por cerrar. Y Ruiz Rodríguez sacó un remate cruzado, apenas desviado, al quedar frente al arco por una mala salida de Herrera.

Pablo Pérez tuvo jugadas con pelota al pie sobre el área grande pero no pudo sacar un pase gol. Sin los pases verticales de Pérez, Newell’s era intrascendente en ataque porque no tenían injerencia las corridas de González ni Sordo, y García no levanta su nivel. El nueve no tiene peso en el área, ni siquiera cuando el equipo intentó buscarlo con algunos centros.

Sanguinetti debió reemplazar a los pocos minutos del segundo tiempo a Pablo Pérez, aturdido por un pelotazo en la cara, e ingresó Balzi. Y minutos después Sanguinetti metió en cancha a Garro y Rossi pero no por eso el equipo fue más agresivo.



Newell's repitió en el segundo tiempo el control del partido sin generar jugadas de gol. Y esa incapacidad para crear peligro condenó a Newell's a una nueva frustración en una gran jugada de Ruiz Rodríguez, quien luego de superar con gambeta y velocidad Luciano y Ditta sacó un centro atrás que dejó a Carrera con remate fuerte frente al arco para superar a Herrera y consolidar el liderago de Atlético Tucumán en el torneo. Newell's fue a buscar con los once jugadores un tiro libre en la última pelota y el partido terminó con gol de Tesuri.







2 Atlético Tucumán

Lampe

Garay

Bianchi

Capasso

Risso Patrón

Rius

Pereyra

Gil Romero

Carrera

Lotti

Ruiz Rodríguez

DT: Lucas Pusineri

0 Newell's

Herrera

Méndez

Lema

Ditta

Luciano

Pablo Pérez

Sforza

Fernández

González

García

Sordo

DT: Javier Sanguinetti

Goles: ST: 28m Carrera (AT) y 45m Tesuri (AT)



Cambios: ST:4m Balzi por Pérez (N), 21 Garro por González, Jacob por y Méndez, Rossi por García (N), 26m Balanta por Gil Romero (AT), 33m Reasco por Sforza (N), 37m Di Franco por Carrera y Menéndez por Lotti (AT) y 45m Isnaldo por Ruiz Rodríguez y Tesuri por Pereyra (AT).



Arbitro: Andrés Merlos

Cancha: Atlético Tucumán