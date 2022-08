La dependencia de una sola fuente potente de generación de divisas implica una debilidad estructural del país frente a un sector que tiene poder de veto en las decisiones económicas. Es una de las premisas que se repitió este sábado en el preciso y minucioso Informe de Coyuntura que brindó el Centro de Economía Política (CEPA), que conducen Hernán Letcher y Julia Strada. Casi en simultáneo el presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, hablaba en la clausura de la tradicional exposición en Buenos Aires y ratificaba ese poder de veto que tiene el campo. “Hoy las retenciones son ilegales, e inconstitucionales”, dijo en tono firme. Y acusó “ya sabemos lo que no funciona: no funciona el revoleo de bolsos llenos de dólares, ni el recuento de pilas de billetes mal habidos. Exigimos, para la carne, el trigo, el maíz y para todos los demás productos, la total liberación de los mercados”.

Entonces, no es tan sencilla la defensa generalizada de un sector productivo hegemónico como lo plantea el gobernador de Santa Fe. Es cierto lo que dice Omar Perotti sobre el “motor de la producción” en esta provincia pero hay bemoles en el apoyo irrestricto por la enorme gravitación de empresarios que plantean seriamente dejar de tributar y que oculta muy bien que esos dólares también financian a la industria que genera mucho más mano de obra y es vital para el mercado interno. Por eso Pino prefiere hacerle creer a la gente que los dólares aportados por el campo (“casi un Plan Marshall en estos últimos años”, dijo) se van por la canaleta de la corrupción política.

El comercio agroexportador participa en el 37% de las exportaciones, los servicios y el turismo en un 18%, la industria automotriz en un 8% y el resto de los bienes redondea el otro 37% (Datos de las consultora Ramos & Asociados). Según los economistas del CEPA el único sector que podría romper con la dependencia exclusiva de las divisas que aporta el campo, restándole poder de veto sobre las medidas, es el sector energético. De allí la importancia de Vaca Muerta y de obras e inversiones como las del gasoducto “Néstor Kirchner”. Pero para eso faltan años.

En este marco muchos ya plantean que el proyecto de “Dólar Soja” para que se liquide parte de los 14 mil millones de dólares acumulados en granos “nació medio muerto y de la mano de una ministra (Silvina Batakis) que ya no está”. Si bien el Banco Central no está concediendo un tipo de cambio especial para los productores de soja, sí les está proponiendo un mecanismo para que puedan comprar dólares a un precio más conveniente que el que pueden conseguir operando dólar MEP o dólar contado con liquidación. En realidad “muchos liquidarán si se sienten realmente amenazados, no con la oferta de espejitos de colores”, opinaban otras fuentes gubernamentales.

Ahora sí, el massismo

Perotti picó en punta en su cuenta de twitter al darle la bienvenida a Sergio Massa como flamante ministro de Economía. La relación entre ambos nunca se quebró a pesar de los massistas que se sumaron a la gestión en Santa Fe sin consultar demasiado con el tigrense: Alejandro Grandinetti en Turismo y Eduardo Romagnoli como presidente del directorio del Aeropuerto de Rosario. Pero la casildense Vanesa Massetani sigue siendo fiel al Frente Renovador y eso la llevó a seguir ocupando su banca de diputada nacional. Pero se puede decir que Diego Giuliano como Secretario de Transporte de la Nación, es el massista santafesino más encumbrado.

Sigue siendo una estructura pequeña pero puede llegar a tener incidencia en las elecciones del año próximo si al jefe le va bien en la gestión. Esto es, conseguir dólares para el tesoro, renegociar metas con el Fondo Monetario Internacional, bajar la inflación y mejorar la situación de los asalariados. Nada menos.

Con todo, el gobernador sigue mirando de cerca el volumen de los giros a las provincias, por fuera de la coparticipación, sobre los que el FMI tiene puesto el ojo desde el principio. El año pasado, la Nación remitió a las provincias de manera discrecional unos 606 mil millones de pesos, un monto que en el primer bimestre de este año había crecido 5% interanual real. Hay muchas dudas de que la cifra pueda seguir creciendo. Como así también el posible recorte a la obra pública más allá de las promesas que hizo el presidente Alberto Fernández. El panorama es tan delicado que sí se podría frenar el ritmo de la ejecución de determinados proyectos.

Perotti también mira los números propios y concluye que el crecimiento de la recaudación impulsada por el proceso inflacionario, no va a ser constante. La recaudación en Santa Fe había logrado escalar un 67,24% (enero-mayo de 2021 a enero-mayo de 2022). Por supuesto, Ingresos Brutos se llevó la mejor parte con una suba neta del 69,94% y la Patente Automotor creció en el mismo período hasta un 97,63% pero representa una porción menor que además se coparticipa entera a los municipios.

Agosto comienza con medidas de fuerza de docentes. (gentileza Cooperativa La Masa).

Con estos borradores el gobierno provincial decidió no reabrir la paritaria para los docentes y estatales para adelantar cuotas del aumento salarial ya acordado, como lo obtuvieron numerosos gremios del sector privado y también los trabajadores municipales en Rosario.

Y es que la revisión de cláusulas está a la vuelta de la esquina. Así, agosto empezará sin clases y el Ejecutivo sabe que debe aguantar la presión hasta septiembre. Habrá que ver si lo logra porque será un mes muy largo teniendo en cuenta que Sadop y Amsafe vienen de votaciones masivas entre los maestros impulsando jornadas de paro para ser escuchados.