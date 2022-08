El Sindicato de Gastronómicos de Rosario denunció que 30 trabajadores que cumplían funciones en locales de comida dentro del shopping Alto Rosario se quedaron sin trabajo y sin respuesta de las empresas. El sábado 30 de julio terminó el contrato de concesión entre la empresa Foodimex (cuyos locales funcionan con los nombres de Ave Cesar y Sensu) y el shopping. “Treinta familias se quedaron en la calle”, afirmó Sergio Ricúpero, secretario general de Gastronómicos. “La empresa no quiere dialogar con los sindicatos y por lo visto el shopping tampoco porque los hemos citado en el Ministerio de Trabajo y no han comparecido”, indicó el dirigente, quien denunció “contratos irregulares” por parte de estas empresas con los trabajadores. “Esto es parte del modus operandi de los concesionarios y muy especialmente del shopping Alto Rosario, que explota a través de terceros y por lo general con firmas que no son de la ciudad. Hay pocos trabajadores bien registrados y bien pagos", sostuvo. El Ministerio de Trabajo provincial fijó una nueva audiencia el próximo miércoles 3 de agosto.