Las diecinueve personas afiliadas al Sindicato de Camioneros de Santa Fe que quedaron detenidas el viernes por la noche por un supuesto bloqueo en la puerta de la empresa La Virginia serán llevados hoy a audiencia imputativa, acusados por los delitos de boicot y amenazas. La denuncia fue presentada por la firma de transporte Logística Futuro y según informó la fiscalía constató que se encontraban impidiendo el ingreso de vehículos y personal a la planta ubicada en Colectora Juan Pablo II y Av. Sorrento. Sin embargo, desde el gremio liderado por Sergio Aladio lo desmienten y aseguran que en ningún momento se impidió la libre circulación y que lo único que se venía realizando era una constatación de la situación laboral de los choferes que llegaban. Además, acusan a la empresa que realizó la denuncia de incumplir con acuerdos salariales pactados.

Las detenciones se produjeron el viernes pasadas las 21 en la planta que tiene la empresa La Virginia en Rosario, por orden de la fiscal Viviana O’Connell a partir de una denuncia presentada no por La Virginia sino por Logística Futuro, una firma de transporte de cargas nacionales e internacionales que presta servicios a la tradicional empresa de café y te de la ciudad. Ante esto, la Brigada Operativa de la Agencia de Investigación Criminal del Ministerio de Seguridad Provincial realizó tareas a fin de verificar la posible situación de usurpación y acampe, amenazas y cualquier otra forma de coerción de un grupo de personas que se encontraba en el lugar.

De acuerdo a lo que informó oficialmente fiscalía, las personas sindicadas, vestidas con chalecos de Camioneros, se encontraban impidiendo el ingreso de vehículos y personal a la planta. Agregó que “de acuerdo a los primeros datos aportados a la investigación dicha situación tendría relación a conflictos por afiliaciones sindicales”. A partir de ahí se abrió la hipótesis de que el conflicto derivaba de la elección de delegados en la empresa Logística Futuro, donde se habrían registrado irregularidades que permitieron que el resultado favoreciera al sector de Juan Chulich, quien responde a la Federación Nacional de Camioneros de Hugo Moyano y está enfrentado a la fracción conducida por Sergio Aladio, a la que se le atribuye haber tomado la determinación de bloquear el acceso a La Virginia, impidiendo el acceso a los camiones conducidos por choferes afiliados al gremio de Chulich.

Sin embargo, desde el Sindicato de Camioneros de Santa Fe dieron una versión totalmente opuesta. Rosario12 contactó al secretario general, Sergio Aladio, quien describió todo lo ocurrido como “una locura” y dio su versión de los hechos. En primer lugar afirmó que las personas detenidas son trabajadores que no estaban instalados ahí sino que estaban de paso por el lugar. Luego explicó que en ningún momento y de ninguna forma se interrumpió el ingreso de camiones a La Virginia sino que lo se venía haciendo desde hace un par de días era la constatación de vehículos y choferes que ingresaban para preguntarles distintos datos referidos al control de la situación laboral de los trabajadores. “Nunca se hizo un bloqueo. En el gremio tenemos toda la documentación correspondiente sobre qué es lo que estaban haciendo los trabajadores en el lugar. La verdad que no entendemos lo que hizo la fiscal. Nos llama mucho la atención”, contestó indignado el sindicalista, y aclaró que a las personas detenidas se los requisó pero no se les encontró nada fuera de lugar: “Ni siquiera bebidas ni ningún elemento que pudiera dar lugar a la confusión. Y la fiscal en vez de tomar los datos y avanzar con la investigación, ordena la detención de un grupo de trabajadores sin antecedentes y justo un viernes a la noche para que queden detenidos todo el fin de semana. Qué casualidad”.

En relación a la empresa denunciante, Aladio destacó que no se trata de la propia firma La Virginia, con la cual trabajan “en conjunto para tratar que las empresas que ingresan al lugar tengan a sus trabajadores regularizados”. Por eso apuntó directamente contra Logística Futuro, fundada y presidida por el empresario Eduardo Osuna. En ese sentido, mencionó que a esa firma se le detectó que los sueldos de sus choferes no coincidían con la cantidad de kilómetros que recorrían y por lo tanto debían reajustar las diferencias salariales para esos trabajadores con sumas que alcanzaban o superaban los 350 mil pesos por cada trabajador. “De alguna manera eso enoja a la empresa, más allá de que hace poco firmaron un acuerdo en el Ministerio de Trabajo en el que se comprometían a pagarle ese dinero a los trabajadores porque reconocían que les estaban liquidando mal”, detalló Aladio. Además, el secretario general de Camioneros relacionó esa situación con las detenciones del viernes: “El empresario se aprovecha del desconocimiento de los trabajadores sobre esa situación y empieza a utilizarlos para tratar de generar esta confusión y logra un cometido terrible que es la detención de trabajadores”.