El club Deportivo Garmense suspendió este lunes de por vida al jugador de su equipo que fue detenido el domingo tras golpear a una árbitra durante un encuentro entre dos conjuntos de la Liga Regional de Fútbol del partido bonaerense de Tres Arroyos.

Tras el hecho violento, los dirigentes del Deportivo Garmense decidieron suspender de por vida a Cristian Tirone, de 34 años, que agredió a la árbitra Dalma Cortaldi, de 30 años, y le provocó lesiones que determinaron que debiera ser atendida en un centro asistencial.

"Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol", dijo el presidente del club, José del Río, quien destacó que "se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo". El directivo señaló que Tirone comenzó a jugar "este año en el club, porque es un club en formación y tenemos jugadores de los pueblos vecinos". "No tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución", agregó Del Río a radio La Brújula de Bahía Blanca.

"Nadie pensó que iba a terminar en esto", dijo el titular del club al confirmar que el jugador se encontraba detenido en una seccional de Adolfo González Chaves. Según indicó, "el jugador fue suspendido de por vida", además de informar que desde el club ya se pusieron en contacto de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), que tomará también una determinación.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo, cuando se jugaba el partido de la tercera división entre Club Deportivo Garmense e Independencia, de la localidad de Adolfo González Chaves. De acuerdo a fuentes policiales, "en momentos en que se llevaba a cabo el segundo tiempo, la jueza del partido, Cortaldi, procedió a sancionar una falta, situación por la cual uno de los jugadores se acercó y la agredió". Los voceros indicaron que "el jugador le propinó un golpe de puño a la altura de la nuca, por lo que Cortaldi cayó al suelo, y allí volvió a ser agredida a patadas".

Según se indicó, el jugador Cristian Tirone fue detenido detenido por personal policial y trasladado a una comisaría. "Tras el episodio la jueza del partido fue trasladada a un centro asistencial donde fue asistida, en tanto que por decisión de la terna arbitral se suspendió el encuentro de la primera división", agregaron las fuentes.

El jugador fue alojado en una dependencia policial en el marco de la causa caratulada como "lesiones leves e infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos". Inmediatamente después de sucedidos los hechos, el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, se comunicó con la agredida, se puso a su disposición y anunció que al agresor "le caerá todo el peso de la ley".