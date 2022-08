La seccional Rosario de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) adhirió al paro nacional decretado para hoy a las 22 y que concluirá mañana a las 6 en reclamo de un bono de 25 mil pesos, que las cámaras del transporte rechazaron, y la reapertura de paritarias. Además, los choferes advirtieron que el conflicto se puede profundizar si no se atienden los reclamos. En ese marco, el secretario General de la UTA Rosario, Sergio Coppelo, dijo que la Ley de Transporte "sigue durmiendo" en la Cámara de Diputados y que el conflicto "quedó en el olvido".

El paro nocturno decretado por la UTA a nivel nacional contó con la adhesión de los choferes rosarinos. La medida de fuerza había sido anunciada el pasado 28 de julio por la conducción nacional luego de que las cámaras que agrupan a las empresas del sector rechazaran el pedido de un bono de 25 mil pesos. "Nos vemos obligados a tomar medidas antipáticas para cuidar el poder adquisitivo de nuestros salarios y exigimos ser oídos”, señaló el gremio en un comunicado firmado por su titular Roberto Fernández.

Ayer, la seccional Rosario confirmó el corte de tareas que realizarán esta noche desde las 22 de hoy hasta las 6 de mañana en una conferencia de prensa. Según el secretario de la UTA Rosario, "la equiparación de los subsidios no es tal, algunos funcionarios señalan que se triplicaron los montos, eso es cierto en valores nominales, pero en valores de porcentajes Capital Federal y el AMBA siguen teniendo el 85% y en el resto del país el 15%. Esto tiene que ver con que hay un presupuesto que se termina a fin de mes".

Copello planteó que el reclamo no es sólo salarial ya que la situación complica a la obra social de los choferes. "Los precios se han disparado, es muy difícil seguir manteniendo un sistema que le pueda dar respuestas a las familias de los trabajadores", describió el dirigente gremial que no dejó pasar la oportunidad de destacar los aportes que hacen provincia y municipio para compensar la falta de subsidios. "Si no fuera por ese esfuerzo estaríamos en un panorama muy similar a lo que fue el 2020", concluyó.