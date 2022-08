En la sesión especial que el Frente de Todos convocó para el martes a las 14 horas, Sergio Massa presentará su renuncia a la presidencia de la Cámara baja y a su banca para asumir al frente del Ministerio de Economía, con los viejos atributos de la cartera que concentrará Agricultura e Industria –entre otros resortes económicos–, en busca de fortalecer el Gobierno. El jefe de la bancada oficialista, Germán Martínez, confirmó ayer que propondrán a la diputada del Frente Renovador, Cecilia Moreau, como presidenta del cuerpo legislativo y que se ratificaría en una reunión del bloque del Frente de Todos previa a la sesión, por lo que se ungiría por primera vez en su historia a una mujer al frente de la Cámara de Diputados. En tanto, el líder del Partido Piquetero, Juan Marino, que integró la lista del FdT en 2019, asumirá el mandato que Massa deja vacante hasta diciembre de 2023.

El propio Massa se encargó de despejar las especulaciones alrededor de su lugar como legislador el domingo. En su regreso a las redes sociales --que había suspendido desde que asumió como presidente de la Cámara baja--, el tigresense afirmó que renunciaría a la presidencia del cuerpo y a su banca. “Escuché y leí preguntas, interrogantes y dudas respecto a la sesión del martes en la que cambiamos autoridades de la Honorable Cámara de Diputados. Quiero ser muy claro, decidí asumir la responsabilidad que me toca con alma y vida”, comunicó a través de cuenta de Twitter. Por la misma vía anunció al equipo que designó para acompañarlo en su amplia cartera.

La convocatoria a la sesión del martes que firmaron diputados del oficialismo llegó en cuotas, que fue confirmando la propia presidencia de la Cámara. La primera, señalaba que el objeto de la misma era “relativo a la renuncia a la Presidencia del Cuerpo del diputado Sergio Tomás Massa y a la elección de su reemplazo”. Luego se amplió a la renuncia de Massa a su banca y ayer se extendió a la asunción de Marino en su reemplazo.

En medio de una danza de nombres el jefe del bloque oficialista confirmó ayer que propondrán a Cecilia Moreau apara asumir la presidencia del Cuerpo. “Una de las compañeras que sin lugar a dudas reúne todos los requisitos para ser presidenta de la Cámara en reemplazo de Sergio Massa, es la compañera Cecilia Moreau. Mañana (por el martes) en horas del mediodía nosotros tendremos una reunión de bloque, donde vamos a plantear formalmente que podamos proponer a Cecilia en la sesión para que ocupe la presidencia de la Cámara. Estamos contentos con la decisión porque sabemos de su cualidades humanas y políticas, ambas son importantes para este tipo de roles”, sostuvo Martínez en un breve diálogo con los cronistas parlamentarios.

La asunción de Moreau en la presidencia también marcará un hito en la historia legislativa: será la primera mujer en presidir el cuerpo deliberativo. De militancia radical desde su juventud, Cecilia Moreau abandonó el partido centenario en 2014 para sumarse a las filas del Frente Renovador de Sergio Massa. En 2015 fue electa diputada nacional por el sello UNA y en 2019 fue reelecta por el Frente de Todos, en ambos casos por la provincia de Buenos Aires.

Como vicejefa de la bancada de oficialista, Moreau acompañó toda la gestión de Máximo Kirchner –con quien tejió buenos lazos políticos– al frente del bloque y fue ratificada para continuar en esa tarea, ahora junto a Germán Martínez, además de presidir la estratégica comisión de Legislación General.

Con 45 años, la legisladora continuará los pasos de su padre, Leopoldo Moreau, quien durante el mandato de Raúl Alfonsín asumió la presidencia de la Cámara baja en reemplazo del experimentado dirigente radical Juan Carlos Pugliese, que entonces juró como ministro de Economía, en reemplazo de Juan Vital Sourrouille.

Qué dijo la oposición

El camino para asunción de Cecilia Moreau parece despejado. "Mi posición sobre la presidencia de la Cámara de Diputados es que la primera minoría es la que elige el cargo. Esa primera minoría es el FdT. Juntos por el Cambio no quiere estar en la línea de sucesión presidencial y, además, somos la segunda minoría", adelantó el jefe del bloque oficial de la UCR, Mario Negri.

En el mismo sentido se pronunció el macrista Omar De Marchi, que como vicepresidente primero de la Cámara de Diputados –en representación de JpC— presidirá la sesión del martes. El diputado mendocino sostuvo que el interbloque opositor "no pondrá palos en la rueda”. “Quien sea elegido como nuevo presidente de la Cámara de Diputados de la Nación debe ser alguien con un perfil claramente conciliador, para que haya diálogo, para extender puentes y no romperlos porque no hay otra manera. En Diputados hay 257 legisladores y ninguno es ‘bebé de pecho’, por eso debe ser una persona dispuesta a consensuar”, manifestó el diputado.

Pero la proclamado "consenso" que predica De Marchi no alcanzó a JpC, que no logró acordar el sentido que tendrá el voto del interbloque opositor en el recinto. Ayer se realizó la reunión del interbloque macrista por Zoom, donde no hubo una decisión formal. Una mayoría se inclinó por la abstención, otros querían votar en contra de la decisión del oficialismo. Aunque las diferencias en la bancada opositora no quedarán registradas formalmente, ya que el voto será a mano alzada y por mayoría simple. Si prima la abstención, no se obstaculizaría la propuesta del Frente de Todos.

Juan Marino, el reemplazante en la banca

En tanto, ayer se trabajaba en la ampliación de la convocatoria para que Juan Marino asuma la banca que deja Massa. Marino, de 34 años, es el líder y fundador del Partido Piquetero, y se define como "militante trotskista". Su vínculo de su organización territorial con La Cámpora se remonta a los tiempos de la "resistencia con aguante" que se gestó en oposición al gobierno de Mauricio Macri. Hasta ahora estaba a cargo de la Dirección Provincial de Organización Territorial, que depende de la Subsecretaría de Organización Comunitaria, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, la cartera de Andrés “Cuervo” Larroque. Integró la lista de candidatos a diputados del Frente de Todos en 2019 por la provincia de Buenos Aires, en el lugar 29 de la nómina de 35. En cumplimiento de la ley de paridad de género, será quien complete el mandato de Massa.