El plantel de Central no tendrá descanso porque el jueves jugará los 16avos de final de Copa Argentina frente a Quilmes en cancha de Belgrano de Córdoba. Los hinchas canayas podrán acompañar al primer equipo a cancha del Pirata y las entradas se venderán hoy y mañana en las boleterías del Gigante de Arroyito de 11 a 18. No se venderán entradas el jueves en el estadio. Las populares tendrán un valor de dos mil pesos, menores de 11 años 1500 pesos y menores de 3 años no pagan entrada. Las plateas tienen un costo de 3500 pesos para todas las edades. Se venderán hasta un máximo de cinco localidades por persona. El partido se jugará a las 16.10. El plantel de Carlos Tevez viajará mañana a Córdoba pero el equipo titular lo definirá el jueves, horas antes del juego, dado que esperará por la recuperación física de los jugadores, tras el partido disputado ayer. Por lesión los descartados son Ignacio Malcorra, Walter Montoya y Jhonatan Candia. Por Liga Profesional, Central visitará el lunes a las 20 a Tigre.