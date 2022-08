Central Córdoba dio la sorpresa de la fecha y logró anoche un indiscutivo triunfo en el Gigante de Arroyito. Es que Central se vio superado en todo el partido y sufrió en una extraordinaria definición de volea de Metilli. Pero la visita mantuvo el control sobre el equipo de Tevez y amplió la diferencia en la primera parte. Sin inspiración colectiva y con variantes que no ofrecieron soluciones, Central no pudo hacer nada para evitar la derrota, que al final fue por goleada, y le quitó al equipo el andar ganador que había lucido en las últimas fechas.

Central encontró sorpresa en el partido de anoche, algunas de las cuales tuvieron su responsabilidad. Porque el partido no se disputó bajo ningún aspecto como se lo había propuesto el canaya. El equipo de Tevez no solo que no tuvo la pelota, sino que Central Córdoba lució sincronizado en su andar colectivo y se apropió con solvencia del trámite del partido durante los 90 minutos, y principalmente en los primeros 45.

En general la pelota se la pasaban entre Soraire, Metilli y Martínez, siempre en campo rival, sin que Tanlongo o Infantino puedan obstaculizar esa circulación. Martínez, por derecha, desbordó cuando quiso y generó riesgo al entrar al área de Servio con pelota dominada y, en dos oportunidades el fondo canaya pudo despejar los centros. Pero la visita sorprenderá a todos en el Gigante con una espectacular volea de aire de Metilli, al recibir un centro largo desde la derecha, sobre el área grande. El volante definió de zurda, cruzado, al palo más lejano de Servio. Central Córdoba encontró el gol en momento donde dominaba y buscaba la diferencia con decisión.

Ese planteo por salir a atacar de parte del equipo de Balbo mantuvo sin reacción a Central, incluso luego del ingreso de Buonanotte por lesión de Malcorra. El canaya no encontró ataques en las corridas de Blanco, y Veliz, sin la pelota, no pudo imponerse en el área. Y todo se agravó para el auriazules más tarde, por una media vuelta de Soraire, sobre el área mayor, para anotar el segundo tanto a poco del cierre de la primera parte. Esa jugada tuvo otra vez al equipo visitante con muchos pases en el área rival sin que el canaya pudiera cortar el dominio cómodo del balón. Y por allí pasó la principal debilidad de Central: no tenía recuperación de pelota.



Tevez buscó ideas con el ingreso de Covea. Pero los espacios no aparecían y el partido no lo definió Central Córdoba porque falló en todos los contragolpes. Tampoco fue solución apostar por Ferreyra, siempre ansioso y rápido por jugar. Porque a pesar de pararse en campo rival, Central solo exigió a Rimagonti con un cabezazo de Benítez, apenas desviado, en un centro de Blanco, y luego con un fuerte remate de Ramírez, de larga distancia, que el uno visitante logró desviar. Central terminó en desesperación porque nunca encontró el camino al gol, ni siquiera en asociaciones de juego entre Covea y Buonanotte, y Central Córdoba llegó a un final de partido sin contratiempos porque Servio bajó en el área a López y de penal anotó Martínez el tercero.

0 Central

Servio

Cortez

Almada

Baez

Blanco

Infantino

Tanlongo

Benítez

Malcorra

Marinelli

Veliz

DT: Carlos Tevez

3 Central Córdoba (SE)

Rigamonti

Ramírez

Pereyra

Sbuttoni

Bay

Linares

Soraire

Metilli

Martínez

Riaño

López

DT: Abel Balbo

Goles: PT: 22m Metilli (CC) y 39m Soraire (CC). ST: 38m Martínez (CC) de penal



Cambios: PT: 18m Buonanotte por Malcorra (C). ST: Desde el inicio Lima por Pereyra (CC) y Ramírez por Marinelli (C), 8m Besozzi por Riaño (C), 13m Ferreyra por Benítez (C), 35m Montoya por Metilli (CC) y 41m Torrez por Martínez y Gómez por López (CC).



Arbitro: Darío Herrera

Cancha: Central