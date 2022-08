La fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Gisella Paolicelli –quien está a cargo de las investigaciones de los tres crímenes ocurridos entre la noche del lunes y ayer a la mañana– confirmó el aumento de víctimas mujeres de violencia letal. "No estamos hablando de relaciones de pareja, de femicidios, después tendríamos que analizar si hay una desigualdad de género o no, pero lo que sorprende es que en estos homicidios que tienen que ver con economías delictivas, con los crímenes entre bandas, con la venta de estupefacientes, cada vez más las víctimas son mujeres", puntualizó la fiscal en diálogo con el programa La siesta jugada, de Radio Nacional Rosario.

La fiscal aclaró que "el hecho de que sea un homicidio con una trama de economía delictiva no quita que no haya alguna relación de desigualdad del hombre respecto de la mujer. En este posicionamiento que toma la mujer en estas tramas, en estos negociados, no siempre lo hace en una posición de empoderamiento o poder de decisión en una banda, sino que es utilizada para atender estos negocios". Desde su trabajo cotidiano como fiscal de Homicidios, nota que "este lugar de la mujer ha sido ganado entre comillas porque la mayoría de los líderes de estas bandas han sido detenidos".

Por lo mismo, se ven "muchas mujeres al mando de los búnkers, vendiendo, cumpliendo órdenes, llevando y trayendo. Lo más común es que lo hagan por una persona que ya se encuentra detenida y ellas ocupan ese lugar, y al ocuparlo están expuestas a este tipo de agresiones, estos ajustes de cuentas". Lo que no se ha visto hasta ahora son mujeres sicarias.

Lo que observan los investigadores judiciales es que "las mujeres, como en el caso de los hombres y de los niños sobre todo, lo ven una forma de realizarse y de prosperar de esa manera". Paolicelli afirmó: "Muchos están inmersos en esta cuestión porque ven que es la única forma en la que pueden llegar a tener algo, a tener una ganancia económica o alguna que otra posición de poder, y las mujeres también lo ven así".