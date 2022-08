Diecinueve personas integrantes del Sindicato de Camioneros de Santa Fe que conduce Sergio Aladio fueron imputadas por haber contribuido a impedir el ingreso de camiones de transporte de Logistica S.R.L., afectar la determinación de los empleados, y con malicia el normal desenvolvimiento de la empresa, provocando pérdidas de dinero en la empresa y de los empleados.

En audiencia imputativa, la fiscal Viviana O’ Connell les atribuyó a Marcelo G., Eval A., Brian T., Leonardo L., Maximiliano C., Sebastián R., José Luis M., Javier L., Mauro B., Marcos F., Damián U., Lucas C., Leandro L., Facundo G., Luciano C., Lautaro M., Leandro A., Héctor R., Franco A., los delitos de "amenazas coactivas en carácter de coautores en concurso ideal con desbaratamiento de empresa", solicitando la prisión preventiva efectiva de los imputados por el plazo de 120 días.

Sin embargo, la jueza de Primera Instancia, Silvia Castelli dispuso una medida no privativa de la libertad con restricciones por el plazo de 120 días: fijar domicilio, prohibición de ausentarse del lugar de residencia por un plazo mayor de 15 días salvo por cuestiones laborales, prohibición de acercamiento a 200 metros de la La Virginia y Logística S.R.L, firma quincenal ante la OGJ, prohibición para quellos imputados que cumplían funciones de representación sindical de realizar las mismas en cuanto a gestiones, reclamos y/o fiscalizaciones de cualquier naturaleza en relación a la empresa.