El curso "El analista como objeto de uso en el 'juego de a dos', según el análisis en Winnicott, de la Comunidad Russell" propone organizar y sistematizar el concepto de análisis winnicottiano en general y dentro de éste, al analista como objeto de uso en particular. Si bien, en su obra, Winnicott se refirió al analista y a su lugar dentro del análisis, estos conceptos no aparecen suficientemente sistematizados. La razón de ello es la dificultad para rastrear, a lo largo de la obra winnicottiana una posición definida tanto acerca del lugar que ocupa el analista en el encuadre terapéutico, como sobre el análisis mismo.

Desde el inicio, el psicoanálisis ha considerado la importancia de delimitar la figura del analista en todo proceso analítico. La obra de Sigmund Freud es prolífica y minuciosa en dicho aspecto. En desarrollos posteriores, discípulos de Freud han trabajado en la misma senda –basta nombrar a Melanie Klein, Jacques Lacan, Karl Abraham, para citar a algunos– y Winnicott no ha sido la excepción.

El aporte de Winnicott resulta novedoso al entender que el analista debe ocupar el lugar del objeto de uso en ese “juego de a dos” que propone como análisis. Sin embargo, pese a esta invitación legítima, su obra presenta ciertas dificultades a la hora de profundizar y sistematizar dicho concepto. Una primera aproximación muestra que el estilo winnicottiano no se ha preocupado demasiado por darle rigurosidad a nociones o redes conceptuales. Winnicott mismo refiere que su público se encuentra entre los padres y asistentes sociales, más que entre los analistas mismos. La consecuencia de esta postura política es el riesgo de banalización de conceptos fundamentales de la práctica. Debido a ello, resulta evidente la importancia de sortear el estilo winnicottiano para darle un giro al lector de este autor y organizar las nociones de analista y análisis para poder acceder a estos conceptos no siempre claros.

Winnicott considera a la psicoterapia como dos zonas de juego superpuestas: la del analista y la del paciente. Es al jugar -y no el juego- a lo que describe como una zona de experiencias que involucran tiempo y espacio. Pero, por sobre todo, la aceptación de una zona que no es interna ni tampoco verdaderamente externa, sino que se encuentra en un espacio intermedio fuera del dominio mágico y que se constituye a partir de la creatividad. Por eso ubica al jugar no sólo con el desear o pensar si no también con el hacer. De este modo, al análisis es un acto en donde dos juegan. Ahora bien, es condición del análisis que el paciente sea capaz de usar al analista. Para ello, el analista debe estar ubicado fuera de la zona de los fenómenos subjetivos, en cuanto fenómenos de omnipotencia.

De acuerdo a lo expuesto, este curso constará de dos grandes partes: en la primera se detallará el pensamiento de Donald Woods Winnicott en relación a sus conceptos fundamentales como: madre, ambiente, holding, handling, objetos, trauma, creatividad y agresividad; entre otros. Ellos conforman el punto de partida desde donde este autor conceptualiza su clínica.

La segunda parte, consistirá en establecer estos términos en función del análisis y el analista mismo. Para ello se trabajarán, entre otros, los siguientes conceptos: análisis, analista, objeto de uso, variedades clínicas. Esta organización intentará mostrar que las experiencias tempranas del sujeto, con relación al ser y al seguir siendo, son las mismas con las que el analista y el paciente se encuentran en cada análisis, en la medida en que este espacio enlaza a la existencia y el lugar en el mundo en el que se habita.

