Los jueces del Tribunal Oral y Criminal (TOC) I de La Plata ordenaron retirarle la tobillera electrónica y el monitoreo del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a Juan Ignacio Buzali, marido de la diputada nacional Carolina Píparo, quien está acusado de la tentativa de homicidio de dos motociclistas la noche de Año Nuevo de 2021 en la capital bonaerense.



No obstante, el TOC negó el cese de la prisión preventiva de Buzali --que cumple bajo arresto domiciliario-- pedido por la defensa mientras espera el inicio del juicio oral.



Los jueces Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr consintieron el pedido de la defensa de Buzali, integrada por los abogados Marcelo Peña y Francisco Oneto, para atenuar la medida de coerción para llevar y traer a sus hijos en el marco de las actividades que realizan, entre ellas ir al colegio, a eventos deportivos y a controles de atención sanitaria, además de poder transitar los "espacios verdes" del lugar en el que vive.



En la decisión, el tribunal acepta "atenuar la modalidad de la medida de coerción bajo la forma de prisión domiciliaria sin control de monitoreo electrónico, debiendo librar el correspondiente oficio al Servicio Penitenciario Bonaerense a fin que proceda al retiro del dispositivo electrónico (tobillera) del nombrado Buzali, como así también, del equipo de monitoreo instalado en su domicilio".



De este modo, Buzali, de quien dicen que "ha demostrado un comportamiento apegado a la modalidad que se le impuso", queda facultado "para desplazarse por los espacios comunes del edificio y acercarse a la entrada del mismo a los fines requeridos".



No obstante, los jueces denegaron el pedido de "cese de prisión preventiva" al considerar que la defensa lo requiere "sin haber aportado información novedosa ni argumentación nueva". "Con esa tesitura pretende crear una suerte de recurso contra la resolución dictada por la Cámara, órgano que ya confirmó la prisión preventiva", sostuvieron los jueces.



El marido de Píparo quedó detenido el 9 de enero de 2021 acusado de intentar matar conduciendo su automóvil a dos motociclistas a los que embistió la noche de Año Nuevo en la ciudad de La Plata.



En un principio, Píparo denunció haber sido asaltada por "motochorros" la madrugada del 1 de enero en la calle 47, entre 15 y 16, en momentos en que iba con el esposo a llevar a su suegro a su casa.



Según la legisladora, tras ello y cuando se dirigía con su esposo a realizar la denuncia a bordo de su Fiat 500L, volvieron a ser interceptados por los que creyeron que eran los mismos "motochorros" que los habían asaltado, por lo cual embistieron a una de las motos en las calles 31 y 28 y luego escaparon del lugar.



La pareja se alejó en el auto sin asistir a los dos jóvenes, identificados como Luis Lavalle (23) y un adolescente de 17 años, quienes tripulaban la moto y que resultaron heridos.



Por pedido de la fiscal María Eugenia Di Lorenzo, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 17 de La Plata, Buzali fue detenido acusado del "doble homicidio en grado de tentativa" y luego fue beneficiado con arresto domiciliario.