Entre octubre y noviembre de 2017 una niña de 5 años fue abusada por un docente de música en un establecimiento educativo de La Rioja. La situación de vulneración de derechos de las infancias llegó a la Justicia y cinco años después, la jueza Edith Elizabeth Agüero, en sala unipersonal de la Cámara Tercera en lo Criminal y Correccional dictó el fallo.

La magistrada declaró a “Horacio Nicolás Díaz, como autor penalmente culpable y responsable del delito de abuso sexual simple doblemente agravado por grave daño psicológico y por ser encargado de la educación, previsto y penado en el artículo 119 (delitos contra la integridad sexual), primer y quinto párrafo, inciso “a” y “b” del Código Penal, y lo condenó a la pena de tres años de prisión de cumplimiento condicional”.

Además, según la información oficial publicada por la Función Judicial sobre fallos judiciales, la jueza estableció otras medidas para Díaz. Se trata de “una serie de reglas de conducta que debe cumplir el docente por el término de tres años”.

Agüero expresó que “no debe cometer nuevos delitos; adoptar oficio, arte, industria o profesión, adecuado a sus capacidades; y completar la educación primaria y secundaria si no las tuviere; realizar trabajos no remunerados en institución pública o comunitaria que le asigne la jueza de Ejecución Penal; no acercarse al domicilio de la víctima y lugares frecuentes recreativos de la misma en un radio de 300 metros. Y, además le ordenó "someterse a un tratamiento psicológico para asumir conductas con perspectiva de género y sobre su tendencia de agresor sexual a mujeres menores de edad”.

Por otra parte, el informe oficial relata detalles de la modalidad de abuso a las que era sometida la niña y por lo que fue denunciado el docente.