La voz de Maca Mona Mu es intensa e invita a navegar de manera íntima. Vale reparar en la referencia acuática, porque su disco más reciente, Kelp, tiene algo –sino todo– que decir al respecto. “Kelp es un alga que vive en las profundidades del océano y genera bosques subacuáticos, pero también tiene la particularidad de dejarse sostener por el agua, por toda esa materia. Ése fue uno de los disparadores: el dejarse sostener, una frase que me fue guiando a lo largo del proceso creativo y de producción”, comenta la música a Rosario/12. Maca Mona Mu se presenta esta noche a las 21 en el Gran Salón del Plataforma Lavardén (Mendoza 1085); y lo hará de manera compartida, habida cuenta del show que también ofrecerá en el mismo escenario el músico local Pablo Comas.

La presencia de Maca Mona Mu será en formato dúo, junto al productor y compositor Juanito El Cantor, y Pablo Comas hará lo propio con Luciano Tourfini en teclados y coros. Una oportunidad perfecta para acercarse a las músicas de dos de los referentes de la escena contemporánea. Por su parte, Comas adelantará material del disco que ya está grabando –junto a las canciones de su anterior álbum, el notable Hambre–; y la cantante, compositora y multiinstrumentista, revisará su repertorio con el acento puesto en el disco reciente. Como ella explica, Kelp remite al mundo acuático, variable, a veces limpio y otras no; pero también “a las percepciones que se desajustan con el agua, porque cuando te sumergís, lo que parece pesado en la tierra se vuelve liviano, y lo que ves con mucha claridad pasa a estar distorsionado o difuminado, como si no se entendieran bien los bordes y los colores, como si se acuarelaran, por decirlo de alguna manera. También tiene que ver con las corrientes, que nos llevan de un lado a otro, por eso hay tantos arreglos de cuerdas, que vienen y que van y que están distorsionadas, para mencionar de alguna manera la contaminación que está en el agua. Todo eso es lo que a mí me inspiró esta alga. Ya vengo de toda una serie de discos vinculados con la botánica: Semillas (2013), Bambú (2019), Kalanchoé (2019). Kelp es otra planta, pero de vida más profunda, por eso el disco va a las profundidades de las emociones, a lugares a veces más reflexivos, otros más íntimos, otros extrovertidos”.

-¿Cómo es el proceso de desarrollo de tus discos? ¿Hay un concepto previo?

-Con los procesos creativos me manejo de una manera particular; en principio, tengo la escritura siempre a mano, en el sentido de que siempre estoy registrando qué es lo que me está convocando en cuanto a ideas. Hace varios años que mis escritos están vinculados con la sanación del agua; de alguna manera, el agua me estaba llamando. Y en este proceso creativo hubo un momento donde me dije: “che, no sé nadar; estaría bueno atravesar este miedo y meterme en el agua”; por eso “La Cobardía” es el primer tema, es la canción que está al borde de la pileta o de la fuente de agua. Mientras iba escribiendo y reflexionando acerca de mi vínculo personal con las diferentes aguas, nacían las canciones. El disco es una selección de ellas, es parte de mi proceso artístico y de mi persona.

-¿Y la elección de los sonidos? En este sentido, la implementación de instrumentación de cámara es notable.

-La idea era un poco la de dejarse llevar, sostener y arrastrar por las aguas, por eso los instrumentos que fueron apareciendo tuvieron que ver con cuáles eran los elementos que teníamos para generar estas sensaciones. El ensamble de cuerdas y de vientos tiene una cuestión así, medio envolvente. A la vez, la búsqueda de sonidos condujo a una mezcla que fuera como una invitación a zambullirse en cada canción. Hay canciones que son más nítidas y otras más distorsionadas, contaminadas y embarradas. Cada elemento fue seleccionado siempre en pos de resaltar este concepto. Y hubo un equipo increíble y hermoso de colaboradores que lo hizo posible. Es la primera vez que trabajé con tantísima gente, porque este dejarse sostener tiene que ver con confiar en el agua, así que fue un laburo y proceso de mucha confianza, en donde cada molécula que conformaba el proyecto fue muy enriquecedora e inspiradora. La obra se fue retroalimentando de todas estas colaboraciones y participaciones, como si fuera una masa madre (risas), a la que cada uno suma para que la obra crezca.

-Recuerdo comentarios de Charly García sobre su interés por los sonidos bajo el agua.

-En el agua hay cosas que no se escuchan o se escuchan de distinta manera, y ése fue un trabajo de búsqueda sonora; también, a medida que el oyente escucha el disco una y otra vez, aparecen sonidos a los que no se les había prestado atención, o que resaltan de formas diferentes, por así decir.

-En el show te acompaña Juanito el Cantor.

-Es un gran amigo y compañero de la música, y tengo el placer de que me acompañe en estas canciones en formato dúo. Estoy ansiosa y agradecida por todas las cosas que se van abriendo gracias a las canciones que emergen.

-Así como compartir la noche con Pablo Comas.

-Algo que surge de los vínculos con la música y que siempre trae inspiraciones nuevas.