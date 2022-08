“Si llueve, estamos bajo techo”, resume el editor Víctor Malumián, organizador de la Feria de Editores (FED), la principal ventaja del nuevo espacio, el Complejo Art Media (Corrientes 6271), donde se realizará este encuentro con entrada libre y gratuita desde el viernes al domingo, de 14 a 21 horas. En esta edición participarán 283 editoriales, 40 de ellas del exterior, con sellos de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Uruguay y España. Y habrá invitados internacionales como la escritora mexicana Margo Glantz, la socióloga y filósofa eslovena Renata Salecl, el escritor estadounidense Peter Orner, la geógrafa canadiense Leslie Kern y la escritora brasileña Amara Moira.



La FED se convirtió en un espacio de intercambio entre lectoras y lectores y quienes hacen los libros, donde se puede encontrar lo mejor de la narrativa contemporánea y clásica, además de ensayo, poesía, música, cine, ciencias sociales, periodismo, libros ilustrados y libros-álbum, historieta y diseño, entre otros. Hay tres días para revolver los catálogos de Ediciones Godot, Sigilo, Ampersand, Entropía, Gourmet Musical, Eterna Cadencia, Limonero, Mardulce, Pequeño Editor, Libros del Zorro Rojo, Calibroscopio, Blatt & Ríos, El cuenco de plata, Alto Pogo, Corregidor, Marea, Años Luz, Gog & Magog, Siglo XXI, Caja Negra, Conejos y Chai. Entre los más de cuarenta sellos del exterior estarán presentes El cuervo (Bolivia), Fósforo (Brasil), La pollera (Chile), Alquimia (Chile), Barrett (España), Criatura (Uruguay), Gris tormenta (México) y Colmena (Perú).

Malumián advierte que el contexto, una inflación interanual que superará el 60 por ciento, no ayuda. “Cuando no aumenta por la inflación, el papel aumenta por el dólar; eso repercute en la disminución de novedades de las editoriales más chicas y medianas de acá a fin de año -explica el editor y organizador de la FED-. Además, se recorta lo más experimental y se terminan publicando los libros que van a tener un piso de ventas asegurado. La inflación y el aumento del papel impacta en el precio de venta al público. La gente, ante el aumento de todos los productos, retrae su consumo y lo vuelca a lo más necesario. Podemos entrar en la discusión sobre si los libros son necesarios; pero si estás pensando en pagar la luz, el gas y comer, aunque para mí el libro es fundamental y le dedico mi vida, no va a estar en las prioridades. Este combo hace que, una vez más, sea imprevisible el escenario”.

La primera actividad del viernes será la entrega del Premio a la labor librera: 350 mil pesos para comprar libros en la FED y un 50 por ciento de descuento en los stands adheridos. El año pasado lo ganó la librería El gran pez, de Mar del Plata. Este año compiten las librerías bonaerenses City Bell Libros, Musaraña y Patio Interno, la cordobesa Volcán azul y la porteña Vuelvo al sur. A las 15.30, Cecilia Fanti conversará con Peter Orner sobre los libros que acompañan y marcan una vida. El autor de ¿Hay alguien ahí? (Chai Editora) recorrerá textos fundamentales para él. De la programación digital para el viernes se destaca el diálogo entre los poetas Tomás Litta, Daniela Emma Aguinsky y Nadia Sol Caramella sobre cómo el cuerpo es una temática pilar en sus obras poéticas (a las 17, por el canal de Youtube de la FED). ¿Tiene el peronismo algo que aportar o ya fue? Intentarán responder esta pregunta Ernesto Semán, Mariana Gené, Fernando Rosso y Catta de Elía (a las 19.30).

También participarán María Negroni, Betina González, Eugenia Almeida, Luisa Valenzuela, Luis Gusmán, Luis Chitarroni y Paula Puebla, entre otros. El cierre, el domingo a las 19.30, será una conversación con Margo Glantz.

*La programación completa en www.feriadeeditores.com.ar o en Instagram: @feriadeeditores