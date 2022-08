El tenista serbio Novak Djokovic, cuya negativa a vacunarse contra el coronavirus le impide ingresar a Canadá, se retiró oficialmente del Abierto de este país, que este año se disputa en Montreal, anunciaron los organizadores este jueves.

La situación del campeón del último Wimbledon hizo que fuera poco probable que jugara en el prestigioso torneo Masters 1000, debido a que las autoridades canadienses prohíben el ingreso al país de las personas que no estén vacunadas contra el virus.

Por ese mismo motivo, es muy probable que Djokovic también se pierda el Masters de Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, último Grand Slam del año, que se inicia a fines de agosto en Nueva York, porque este país también requiere que los visitantes muestren sus carnets de vacunación.

El director del torneo de Montreal, Eugene Lepierre, había adelantado a principios de este mes que no esperaba que Djokovic jugara.

"O el gobierno canadiense cambia las reglas con respecto a la vacunación o él se arremanga y se vacuna. Pero no creo que ninguno de esos escenarios sea realista", afirmó el organizador de la competencia.

En enero de 2022, Djokovic fue deportado de Australia, a donde acudió para intentar disputar el primer Grand Slam de la temporada, por no estar vacunado y por ser acusado de haber incluido información falsa en un trámite migratorio al entrar al país.

El primer ministro australiano Scott Morrison aclaró que Djokovic no aportó evidencia de tener la vacunación completa ni justificación para estar eximido de ella. "Las reglas son las reglas, especialmente cuando se trata de nuestras fronteras. Nadie está por encima de las reglas", advirtió el funcionario.

"Basándome en las informaciones sobre la vacuna he decidido no vacunarme. Es mi posición. ¿Va a cambiar? No lo sé, todo evoluciona rápidamente, como vemos en las decisiones de ciertos gobiernos", señaló el tenista serbio en febrero.

Sin embargo, se mostró dispuesto a reconsiderar su decisión, algo que todavía no ha hecho. "Para el futuro, mi mente está abierta. Todo es posible", dijo el actual N° 6 del mundo en una entrevista con el diario francés L' Equipe.