Una investigación de un medio de comunicación chileno dejó al descubierto la lucha de mujeres de distintas nacionalidades que fueron sometidas a esterilizaciones sin consentimiento en distintos hospitales del país trasandino.

Una de las denunciantes contó a Meganoticias que, mientras tenía a su hijo en brazos debió firmar un papel, cuyo contenido no recuerda. “Lo único que recuerdo es que tenía agarrado a mi hijo y lloraba. Me dijeron que me habían esterilizado y que firmé un papel. Hasta ahora, todas las noches me pregunto en qué momento firmé ese papel”, detalló.

“Creo que ingenuamente firmé ese papel, no recuerdo, tampoco lo leí y si leí no me acuerdo lo que decía. Eso ha estado en mi cabeza desde hace un año y un mes”, afirmó.

En este sentido, la denunciante planteó su enojo, ya que consideró que “decidieron por ella”, y agregó que tenía intenciones de tener un hijo más. “Quizás no muchos hijos, pero sí un hermano para mi hijo y ellos me quitaron esa oportunidad”, lamentó la madre.

Los reclamos no solo alcanzan a mujeres chilenas, sino también a extranjeras. Es el caso de mujeres provenientes de Haití a las que les implantaron anticonceptivos después de los partos. Según los testimonios, lo hicieron con el sistema de adhesivos, y sin consultarles a las mujeres al respecto.

La respuesta de un hospital mencionado

El Hospital Clínico Dra. Eloisa Díaz I., ubicado en la comuna de La Florida, en Santiago, uno de los centros médicos acusados por estos actos, respondió mediante un comunicado en sus redes, donde aseguraron que “respetan y defienden” los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes.

“Respetamos cada una de las decisiones que nuestras usuarias toman en dichos ámbitos, lo que incluye también la decisión autónoma e informada sobre la esterilización quirúrgica”, señalaron.

Así también indicaron que “como en todo establecimiento de salud y según la normativa vigente, los pacientes que se someten a una cirugía o procedimiento son informados de sus riesgos y alcances, los cuales deben ser autorizados por el paciente mediante la firma de un consentimiento informado”.

La investigación del Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud chileno ordenó una investigación para esclarecer los hechos expuestos:"Vemos con mucha preocupación lo que salió en el reportaje, y efectivamente hemos solicitado investigar las denuncias, sobre todo respecto a esterilizaciones sin el respectivo consentimiento", indicó el subsecretario de Redes Asistenciales, Fernando Araos.

"Nos parece de máxima gravedad y estamos esperando que los distintos directores de hospital y de servicios tomen las medidas correspondientes", agregó.



Un equipo de trabajo del Ministerio de Salud se encuentra revisando y perfeccionando los protocolos en la materia, donde además se impulsará una campaña de educación y capacitación con el enfoque de derechos en toda la red asistencial.

El apoyo del gobierno

Junto a la investigación, el Gobierno también brindará apoyo a quienes se han visto vulneradas. La ministra de la Mujer, Antonia Orellana, indicó que "como Ministerio de la Mujer estamos atentas y contamos con las herramientas para poder apoyar y guiar a mujeres que pudieran verse en ese caso".

Otro de los aspecto que será reforzado en un futuro es la presencia de facilitadores interculturales en los hospitales, con el fin de garantizar la necesaria comunicación entre pacientes y los equipos médicos, considerando los casos que han afectado a mujeres haitianas.