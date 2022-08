La Justicia rusa condenó este jueves a nueve años de prisión a la basquetbolista estadounidense Brittney Griner. La deportista fue hallada culpable de posesión e introducción ilegal de narcóticos a través de la aduana, según dictaminó la jueza Anna Sotnikova.

Griner, doble campeona mundial y olímpica con su país, fue detenida en febrero de este año en un aeropuerto de Moscú cuando le encontraron en su equipaje dos cartuchos para vaporizador con menos de medio gramo cada uno de aceite de cannabis, sustancia que está prohibida en Rusia y que se castiga con un máximo de diez años de cárcel.

Griner, de 31 años, admitió este jueves su error, pero también pidió clemencia durante la vista celebrada en el tribunal urbano de Jimki, en la región de Moscú. "Cometí un error sin mala intención y espero que el fallo no acabe con mi vida", dijo la deportista.

La reacción de Biden

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, exigió este jueves a Rusia que libere inmediatamente a la basquetbolista. "Esto es inaceptable, y pido a Rusia que la libere inmediatamente para que ella pueda estar con su esposa, sus seres queridos, sus amigos y sus compañeros de equipo", dijo el mandatario en un comunicado distribuido por la Casa Blanca.

A finales de julio, el Gobierno de Biden hizo una propuesta a Rusia para lograr la liberación de Griner y el exinfante de marina Paul Whelan (también detenido en Rusia) en lo que, según el canal de televisión CNN, sería un intercambio de prisioneros con el traficante de armas ruso Viktor Bout, preso en Estados Unidos y cuya liberación reclama el Kremlin.

Por su parte, la agente a la basquetbolista, Lindsay Kagawa Colas, dijo este jueves en un hilo de Twitter que la sentencia demuestra que Brittney está siendo usada como un peón político. Además, consideró que el veredicto es severo, incluso para los estándares rusos.

Unidos a los reclamos, se encuentran la comisionada de la WNBA, Cathy Engelbert, y el comisionado de la NBA, Adam Silver, que también criticaron la condena de Griner. "El veredicto y la sentencia de hoy no tienen justificación y son una desgracia, pero no inesperados, y Griner continúa estando detenida de manera injusta", dijeron ambos en un comunicado publicado en la página de Twitter de la WNBA. Además, las organizaciones aseguraron que su compromiso con permitir el retorno de la atleta no cambió, y manifestaron su esperanza de que el proceso para traerla a casa esté cerca de acabar.