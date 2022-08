El secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, confirmó hoy a los economistas Tomás Canosa y Priscila Makari al frente de las subsecretarías de Pyme y de Industria, respectivamente, de acuerdo con un comunicado emitido por el Palacio de Hacienda.

"Para que la Argentina inicie un período de crecimiento fuerte, sostenido y sustentable, éste debe hacerse a través de una matriz productiva distinta que le permita a Argentina terminar con la restricción externa y con la falta de dólares, ese es el camino, la única solución para parar la pobreza, para resolver los endeudamientos permanentes en que cae Argentina perdiendo soberanía", destacó el funcionario.

Además, adelantó que su cartera impulsará nuevos programas y líneas de financiamiento y que este martes se reunirá con las autoridades de la Unión Industrial Argentina (UIA) y planea reunirse con representantes de los gremios industriales.

"El mundo hoy, además, por las circunstancias que no nos hubieran gustado que existan como la guerra, la pandemia, ha puesto a la Argentina otra vez en el radar, pero en el radar estratégico del mundo", agregó.

También resaltó en relación a recursos estratégicos como el gas y el litio que "le permitirán dar un salto a la Argentina y para eso es importantísimo ser conscientes de esta posibilidad y, además, un acuerdo político".

"Los desacuerdos nos pueden distraer de este objetivo, y los recursos los tenemos, porque el litio está, el gas está. El tema es qué capacidad de negociación tiene uno para que eso no solo sea solamente una exportación de materia prima y permitan el desarrollo de Argentina", concluyó el funcionario.

Más temprano, en declaraciones radiales, el ex presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) reconoció que el valor del dólar "se retrasó un poco por la inflación" al tiempo que consideró que el dólar blue "es un despropósito, ya que algunos están buscando una brutal devaluación".

"Mirando la línea de la historia, el dólar oficial no es un mal dólar. Se retrasó un poco por la inflación, pero no es el peor dólar de nuestra historia. El otro (el blue) me parece un despropósito, es un tema especulativo y de desconfianza. Algunos están buscando una brutal devaluación y nosotros estamos planteando bajar el techo e ir acomodando con el piso, es decir con el oficial, para que no siga perdiendo con otras variables", dijo en diálogo con Futurock.fm.

Y coincidió con la mirada de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, quien había denunciado un "festival de importaciones". "Es una realidad y los hechos lo están demostrando. Ya se han detectado muchas cosas que no son opinables ni ideológicas, es una realidad. Se fueron muchos dólares que hoy podríamos tener para tener importaciones legítimas", comentó.