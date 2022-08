En Londres, le hicieron un mural a Julián Álvarez por darle un pelotazo en la cara al futbolista Kurt Zouma, condenado por golpear a su gato. La jugada se realizó durante el partido disputado el último domingo entre Manchester City y West Ham, que terminó 2 a 0 a favor del equipo de Pep Guardiola. El impacto fue celebrado por la tribuna con el cántico: “Así se sintió tu gato”.



A los 32 minutos del segundo tiempo, el delantero argentino entró a la cancha en reemplazo del escandinavo Erling Haaland, autor de los dos goles. Pese que al exjugador de River no convirtió durante el encuentro, logró estar en boca de todos luego de que un disparo al arco terminara impactando contra la cara del defensor francés del West Ham.

Por el impacto del pelotazo, Zouma cayó al suelo y se quedó tendido allí durante varios segundos. Los hinchas del City celebraron la jugada de Álvarez y corearon “That’s how your cat felt" (“Así se sintió tu gato”). Fue en referencia a lo ocurrido hace algunos meses, cuando se viralizó un video de Zouma pateando y golpeando a su gato.

Poco después del partido, en Londres, apareció un mural dedicado al exjugador de River, con la imagen de Álvarez rodeada de gatos y un mensaje que dice “Thank you”, gracias en inglés.

Condena contra Kurt Zouma por maltrato animal

En febrero pasado, el periódico británico The Sun dio a conocer una grabaciones en las que se ve a Kurt Zouma atormentando, pateando, persiguiendo y golpeando a su gato, riéndose mientras lo hace.

Al estallar la polémica, Zouma emitió un comunicado en el que expresó: ”Quiero disculparme por mis acciones. No hay excusas para mi comportamiento, del cual sinceramente me arrepiento. También quiero pedirle perdón a todo el que haya visto el video. Este comportamiento fue un hecho aislado y no pasará de nuevo”.

En marzo, luego de una investigación y varias denuncias, entre ellas la de la Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad Animal y de la Fundación Brigitte Bardot, la Justicia británica condenó a Zouma al pago de 9 mil libras—unos 10.800 dólares—y a realizar 140 horas de servicio comunitario por maltrato animal. A su vez, su mascota fue retirada de su cuidado y se le prohibió tener gatos durante 5 años.