El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció este lunes que trasladará la Guardia Nacional hacia la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la cual dependen las Fuerzas Armadas, en línea con la militarización de la fuerza civil creada en 2019.

“Voy a enviar esta semana el acuerdo a las dependencias y voy a hacer una reestructuración de la Secretaría de Seguridad Pública”, dijo López Obrador en su conferencia de prensa diaria. Agregó que lo hará por medio de las atribuciones del Poder Ejecutivo: “Voy a modificar si es necesario el reglamento interno del gobierno. Puede ser por decreto, puede ser una reforma a la ley de la administración pública, independientemente de lo que resulte sobre la reforma constitucional”, explicó, en referencia a la iniciativa que está estancada en su trámite en el Congreso. "No avanzamos", sentenció.

El mandatario dijo que buscará la forma “en lo administrativo”, pero que quiere que quede establecido constitucionalmente “para que no le den marcha atrás”. “Lo que no quiero en el caso de la Guardia Nacional es que pase lo mismo que con la Policía Federal Preventiva, que no se consolida como institución porque no hay profesionalismo, ni disciplina y ahí empieza la corrupción”, sostuvo.

La Guardia Nacional cuenta ahora con 110.000 elementos operativos “formados, capacitados, distribuidos en el territorio” y 260 cuarteles, informó AMLO, y aseguró que entre el gobierno de Ernesto Zedillo (1994-2000) y Felipe Calderón (2006-2012), en las fuerzas equivalentes, había solo 40.000, “casi la mitad administrativos, solo 20.000 operativos”.

La Guardia Nacional actualmente depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y fue creada en 2019 por iniciativa del mandatario mexicano para combatir las grandes redes de narcotráfico, con la promesa de que mantendría una naturaleza civil.