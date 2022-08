Omar Perotti se mantiene firme en no ceder al clamor gremial de docentes, estatales y trabajadores de la salud pública. Ratificó que no adelantará aumentos y que la paritaria se reabrirá el mes próximo, tal como se firmó en marzo. Eso, a pesar de encarar una semana con medidas de fuerza, como las 48 horas de paro que hoy repite la docencia pública y privada. "No vamos a tomar decisiones por las medidas que tomen los gremios. Nuestra responsabilidad es cumplir con lo pactado, y esto es dos incrementos salariales más: uno en agosto y otro en setiembre", avisó ayer Juan Manuel Pusineri, ministro de Trabajo. Se refirió así a los dos tramos de 8% cada uno que restan de la paritaria vigente.