Desde el Gobierno nacional están barajando distintas medidas para lograr que los trabajadores recuperen poder adquisitivo y consigan mejoras salariales frente a una inflación que tiene números muy elevados. El jueves que viene el INDEC dará a conocer el índice inflacionario de julio y desde Casa Rosada ya adelantan que la cifra seguirá siendo alta. Las opciones que evalúan desde el Ejecutivo para mejorar los salarios son un aumento por suma fija, la entrega de un bono y/o la reapertura de las paritarias. Los sindicatos están a la espera de un encuentro con el ministro de Economía, Sergio Massa, para conversar de este y otros temas. Se espera que esa reunión sea el jueves, pero por ahora no hay confirmación oficial.

El miércoles pasado el tigrense había expresado, durante el anuncio de sus primeras medidas, que iba a convocar a entidades empresarias y de trabajadores para "asegurar un mecanismo que permita la recuperación de ingresos" de los trabajadores del sector privado que ganen entre 50.000 y 150.000 pesos. El día estipulado para esa reunión era el próximo jueves, pero según confirmaron a este diario desde las distintas centrales sindicales, hasta el lunes por la noche el ministerio de Economía no les había cursado ninguna invitación. Desde el ministerio de Trabajo, en tanto, aclararon que el evento no se haría en la sede de la cartera. Dos cosas que sí están confirmadas son la marcha de la CGT del 17 de agosto y la convocatoria al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil que será un día después.

Dentro de la CGT no hay posturas unificadas sobre qué medidas específicas debería tomar el Gobierno para mejorar la situación de los trabajadores. Mientras que un sector considera que la suma fija sería un problema porque "achata la pirámide salarial, empareja para abajo y trae distorsiones". Pablo Moyano, uno de los secretarios generales, dijo que "nunca se debatió --en la cúpula de la CGT-- suma fija o no" . "Estoy totalmente de acuerdo y no voy a impedir que un trabajador que tenga salario bajo tenga la posibilidad de cobrar un bono o una suma fija", dijo.

Desde el otro sector de la central vinculado a Héctor Daer y Carlos Acuña, aclaran que "nadie cuestiona que le den un aumento a la gente que gana poco o al jubilado, o que la asignación familiar sea universal. Con lo que no estaríamos a favor, por ejemplo, es si hay una decisión política de que haya un parate para que no se discutan más paritarias. Ahí se analizará qué hacer. Pero nada de eso ocurrió. Todavía no sabemos qué piensa Massa porque no nos reunimos con él". Además, agregan que no estarían en desacuerdo si el ministro quiere "dar un bono para los salarios entre 50 y 150 mil y después dejar que las paritarias se manejen dentro de determinadas pautas".

Desde la CTA Autónoma aclararon en diálogo con Página12 que "la discusión paritaria debe seguir abierta y cumplir con el compromiso de estar por encima de la inflación. Lo mismo para el salario mínimo vital y móvil. En este marco una suma fija puede ser analizada". Hugo Yasky, secretario general de la CTA de los Trabajadores, tal como viene reclamando, indicó que "el gobierno debe dar un aumento mediante una suma fija porque eso levanta los salarios de los que están más abajo y acorta los tiempos de la recomposición. No hay contradicción con eso y la paritaria porque el aumento después se puede ir absorbiendo".

La idea de algunos sindicatos estatales sería discutir un 20 o 30 por ciento más de aumento salarial, más allá del 60 por ciento para el año paritario que ya acordaron los estatales a principio de junio hasta mayo de 2023. De eso modo se podría empardar la inflación que está alrededor del 80 por ciento. En junio se acordó que habría una revisión en octubre, fecha que los sindicalistas quieren adelantar.

El martes de la semana pasada, antes de la asunción de Massa, el jefe de Gabinete Juan Manzur y su flamante vicejefe, Juan Manuel Olmos, recibieron en Casa Rosada a los secretarios generales de la CGT Héctor Daer y Carlos Acuña; a Andrés Rodríguez de UPCN; a Alejandro Amor de Sutecba y a José Luis Lingeri de SGBATOS. Allí los sindicalistas mostraron su interés en que exista una reapertura de las paritarias y plantearon su disconformidad con que, en lugar de eso, haya una suma fija entregada por el Gobierno. En esa reunión los sindicalistas también ratificaron que harán la marcha del 17 "en contra de los especuladores", y reclamaron cuestiones vinculadas a las obras sociales, como el problema que tienen en el área vinculada a discapacidad. "Quedaron que iban a convocarnos para retomar el tema, pero entendemos que recién el ministro definió el área de energía y tiene cosas de prioridad", resaltaron.