Parlamentarios mexicanos opositores al gobierno calificaron de inconstitucional la reforma que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) acerca de trasladar la Guardia Nacional hacia la órbita de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), de la cual dependen las Fuerzas Armadas.

La vicecoordinadora de la bancada del Partido Acción Nacional (PAN), Kenia López Rabadán, aseguró que interpondrán una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia (SCJ). “Su estrategia de seguridad es equivocada. Nos ha dado más violencia. Queremos paz”, expresó.

“Será necesario que él entienda que para eso existen los poderes, para eso el Legislativo hace leyes y el Ejecutivo, como bien dice su nombre, ejecuta esas leyes. Él no es legislador, él no es el Congreso mexicano, él no redacta la Constitución, y por supuesto que nosotros acudiremos a las instancias legales necesarias para detener esa aberración jurídica que propuso de militarizar al país a través de un decreto”, sostuvo López

El coordinador de la bancada del PAN, el diputado Jorge Romero Herrera, señaló que “la militarización no es el camino para la seguridad pública en México” y enfatizó que la Guardia Nacional “no puede ni debe” depender de la Sedena.



“El presidente cree que con decretazos puede manejar este país, olvida que la Guardia Nacional tiene un carácter constitucional de origen civil, y así se quedará, puesto que Va por México no dará un solo voto para lo contrario. El Ejército debe defender nuestra soberanía nacional, no ejercer las funciones de policía”, dijo el legislador opositor.

El diputado federal y coordinador del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Luis Espinosa Cházaro expresó que “gobernar a base de decretazos es pisotear la Constitución; tan grave es la forma, como el fondo, es decir, la militarización del país”.

Según el líder del PRD, el solo hecho de que López Orador intente hacer la reestructura por decreto y de que lo plantee “es alarmante” para los legisladores. “Lo vamos a combatir en las instancias judiciales; lo hemos hecho anteriormente y la SCJ nos ha dado la corte la razón, esta no será la excepción”, afirmó.

Alejandro Moreno, diputado federal y presidente del Partido Revolucionario Institucional, sostuvo que la Guardia Nacional “es una institución concebida bajo un mando civil y adscrita a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana” y que “ningún decreto del presidente puede alterar esta disposición”. “La única forma de lograrlo sería a través de la mayoría calificada en el Congreso, la cual no tienen. ¡Otro distractor!”, expresó en su cuenta de Twitter.



Organizaciones sociales como Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y Causa en Común, expresaron su preocupación porque la decisión del presidente violaría la Constitución.

La propuesta de AMLO

Durante la conferencia diaria de este martes, AMLO dijo que los legisladores de la oposición se presentarán ante la SCJ para decir que su propuesta de reforma es inconstitucional, tal como lo hicieron con la reforma eléctrica. “Va a ser el Poder Judicial el que resuelva”, recordó.



Lopez Obrador aseguró que enviará la iniciativa de ley para la reforma constitucional. Este lunes, había manejado la posibilidad de hacerlo por decreto. “Como sé que los conservadores están en huelga, no legislan, y ojalá no cobraran, no están trabajando y todo lo rechazan, no vamos a tener posiblemente la mayoría absoluta, es decir, las dos terceras partes”, sostuvo.

“Sí podemos tener mayoría de votos en el senado y con eso podemos modificar leyes, sin dejar de presentar la iniciativa de reforma constitucional. Si no se aprueba la reforma constitucional, se va a aprobar la de ley”, explicó el mandatario.

El presidente mexicano dijo que lo que le preocupa hacia delante es que, luego de culminado su período de gobierno, todo vuelva “a como estaba antes” y quede en la órbita de la gobernación y de Seguridad Pública.

AMLO justificó su decisión aludiendo a que en el Ejército y en la Marina había un potencial de elementos capacitados. “Los marinos y los soldados son los primeros en llegar y la constitución no permitía que participaran en tareas de seguridad pública, cuando lo que más necesitaba el país, y sigue necesitando, es que se garantice la paz y la tranquilidad”, señaló.

Según el mandatario, lo que el país requería era “que toda esa experiencia”, ayudara a enfrentar el principal problema: la inseguridad. “Por eso propusimos la creación de la Guardia Nacional”, afirmó.

López Obrador, recordó que cuando llegó al gobierno, la Policía Federal contaba con solo 40.000 elementos para todo el país, de los cuales la mitad eran administrativos y que actualmente la Guardia Nacional tiene 110.000 elementos formados y equipados.

La Guardia Nacional actualmente depende de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y fue creada en 2019 por iniciativa del mandatario mexicano para combatir las grandes redes de narcotráfico, con la promesa de que mantendría una naturaleza civil.