El ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, participó en la nueva sede del Archivo General de la Nación (AGN) de un reconocimiento al personal del Ejército argentino que realizó el traslado del acervo documental del AGN de su histórico edificio ubicado en Leandro N. Alem 268 al actual, emplazado en Rondeau 2277.



"Vamos a seguir convocando al Ejército a recuperar esa lógica de planificación y coordinación junto con la sociedad civil para pensar en una Argentina que funcione, con trabajo, industria, empleo y libertad", dijo el ministro al reconocer la tarea de traslado de la documentación, que la fuerza realiza desde 2020.



En el encuentro también estuvieron el ministro de Defensa, Jorge Taiana; el secretario de Interior, José Lepere; el director del AGN, Pablo Fontdevila; y el jefe del Estado Mayor del Ejército Argentino, general Guillermo Pereda.



El titular de la cartera de Interior agradeció al Ejército y a "todas y todos los que pusieron el cuerpo y el corazón para preservar la memoria", y destacó "el rol que viene cumpliendo el Ejército no solo en la pandemia, sino también en 2013 cuando se coordinó la ayuda a los inundados de la ciudad de La Plata".



"El Ejército argentino, las Fuerzas Armadas, fueron las que pensaron y las que pusieron el cuerpo en la lucha por la independencia y ahora son las que pensaron una Argentina desarrollada, una Argentina industrial", agregó de Pedro.



"Son las que pensaron en la independencia económica, recordemos la creación de Somisa, recordemos las políticas del general Perón en materia industrial. El ejército planificó el desarrollo argentino", concluyó tras la entrega de diplomas al personal del Ejército.



El acto, en el que también participó Lucila Quieto, directora de Gestión de Fondos Documentales del AGN, y Marcos Schiavi -exdirector del AGN y actual titular de la Dirección Nacional Electoral-, se incluyó el descubrimiento de una placa en reconocimiento a los trabajadores del Archivo, quienes se encargaron del acondicionamiento y de la correcta preparación del acervo documental, antes y después de la mudanza.



Previamente, Taiana calificó este reconocimiento como "conmovedor" y ponderó la firma del convenio entre ambos ministerios, efectuada en plena pandemia, que permitió concretar el traslado. Al respecto, señaló que "se confió por un lado en el futuro, pero, por otro lado, se puso en valor la importancia de la historia, de la memoria y de la documentación del pasado".



"Los pueblos que no recuerdan su historia están condenados, porque la historia y la memoria es dónde se forja la identidad, las prioridades y las hermandades necesarias para construir un futuro en común", completó.



A su turno, Fontdevila destacó que "este es un acto de agradecimiento a los trabajadores y trabajadoras del Archivo General de la Nación y a las fuerzas del Ejército Argentino que cooperaron conjuntamente para efectuar el traslado desde el edificio histórico a este edificio de Parque Patricios que es un orgullo, no solamente para el Archivo General, sino también para el Estado nacional y para la comunidad archivística argentina".



"En el AGN no se conservan únicamente las memorias de grandes próceres argentinos, sino también -y mayormente- recuerdos de figuras populares y la cotidianidad de la gente común", añadió.



Este trabajo conjunto con el Ejército Argentino se realizó a partir del convenio que en agosto de 2020 firmaron de Pedro con el por entonces titular de Defensa, Agustín Rossi, el cual permitió que el traslado de la documentación cuente con el respaldo logístico del Ejército, indicaron fuentes del Ministerio del Interior.



Así, del 10 de noviembre de 2020 al 13 de abril de 2022, y atravesando todo el proceso de la pandemia de Covid-19 con los correspondientes protocolos de cuidado sanitario, se concretó la mudanza del 80 por ciento del acervo documental que el AGN atesoraba en su histórica sede de Av. Alem al 200.



En ese período, y durante 36 días de trabajo, las Fuerzas Armadas realizaron 75 viajes, durante los cuales trasladaron 9.518 cajas y cajones, que si se hubieran colocado de manera continua uno junto a otro, se hubiera formado una hilera de 20 kilómetros lineales, según informó el organismo.



Creado en agosto de 1821, el AGN tiene a su cargo la preservación y tratamiento de documentos históricos producidos por el Poder Ejecutivo Nacional a través de sus ministerios, secretarías y entes autárquicos.



El AGN tiene por finalidad reunir, ordenar y conservar la documentación que la ley le confía, para difundir el conocimiento de las fuentes de la historia argentina.