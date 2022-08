El presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Daniel Funes de Rioja, volvió a respaldar la llegada de Sergio Massa al Ministerio de Economía, aunque blanqueó que en el sector no quieren más impuestos. “Nos preocupa el tema del adelanto de anticipo de Ganancias, afecta el capital de trabajo”, sostuvo. Además, dio detalles del plan que le llevaron al secretario de Producción, José Ignacio “Vasco” De Mendiguren.



En declaraciones a AM750, Funes de Rioja aseguró que son acuciantes “los problemas de la macroeconomía, como la inflación, el acceso a créditos y a la compra de insumos”, algunos de los temas que le planteó este martes a De Mendiguren en el primer encuentro entre la UIA con el gobierno tras la asunción de Massa y el nuevo gabinete económico. “Presentamos nuestro Libro Blanco con propuestas a mediano y largo plazo, para mostrar hacia dónde deberíamos ir si queremos un sendero de crecimiento”, afirmó.

El presidente de la UIA valoró el desembarco de Massa en Economía, y consideró que se necesitaba “una mayor centralización de una política económica, para fijar objetivos de ahorro del gasto público, mejor administración de los recursos del Estado, teniendo en cuenta la escasez de divisas”.



En este sentido, remarcó que “se necesitaba una persona como Massa que diera credibilidad a la política económica. A eso aspiramos. Le creemos al gobierno que ha decidido que Massa sea el articulador”, indicó el abogado en otro tramo de la entrevista.

De todos modos, no dudó en plantear críticas al Gobierno. “Hemos dicho claramente que no queremos más impuestos. Esto significa no crear nuevos impuestos y no cambiar calendarios de impuestos que ya existen, y que en un momento donde tenemos problemas financieros por la escasez de divisas, nos preocupa”, remarcó Funes de Rioja, que cuestionó el decreto sobre el adelanto del impuesto a las Ganancias para las empresas.

Según el presidente de la UIA, el adelanto de Ganancias para las empresas “significa afectar el capital de trabajo, estableciendo obligaciones adicionales, que en el caso de un proceso inflacionario, sumado a los costos de financiamiento, afecta claramente a las posibilidades de inversión y el capital de trabajo, y por ende, al empleo”.

Sin embargo, reconoció que el sector industrial pagará el anticipo de Ganancias. “Vamos a pagar, las leyes están para cumplirse, nuestra postura es de preocupación y la reacción es que no compartimos esta decisión”, remarcó.