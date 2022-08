Por Manuela Tobía

Los divorcios y las separaciones de parejas de famosas están en aumento. En lo que va del 2022, el amor parece haber perdido su magia en los corazones de algunas figuras conocidas internacionalmente: Shakira y Gerárd Piqué atraviesan los últimos trámites de su separación desde junio, mientras que Rodrigo De Paul y Camila Homs, distanciados desde mediados del año pasado, arrastran en la actualidad el mismo proceso de negociación económica. Además, en las últimas semanas, trascendió que Wanda Nara tendría la intención de llevar a término el vínculo legal con su esposo, Mauro Icardi, aunque por el momento, la diva se mantiene misteriosa al respecto de su decisión y sus movimientos judiciales.



Sin dudas, en estas situaciones donde cada parte cuenta con grandes patrimonios, los problemas económicos y la disyuntiva por el cuidado personal y el tiempo compartido con los hijos como consecuencia de la separación hacen más acaloradas las discusiones.

Es común que frente a estos casos de celebridades que ponen un punto final a sus relaciones afloren todo tipo de versiones sobre los cálculos para repartir la fortuna compartida y qué tan justos son los millonarios acuerdos económicos. O, mucho más importante, qué pasa con la escolaridad, los cuidados y los tiempos de los hijos cuando una de las partes desea mudarse a miles de kilómetros de distancia de su ex para iniciar una nueva vida.

Pero que me quedes tú: Shakira exige la tenencia de los hijos

En el caso de la cantante, esta semana se supo que, tras idas y vueltas, la expareja de Gerard Piqué habría logrado convencerlo de que sus hijos, Milán y Sasha -nativos españoles-, se muden con ella a Miami. Y es que, según trascendió, la intérprete de "Ojos así" quiere irse de España para evitar el escándalo mediático y la persecusión judicial que afronta con la Fiscalía de Barcelona por supuesto fraude fiscal.

Ahora, ¿qué harán con los bienes? Al no tener una relación matrimonial, las fortunas de cada uno se mantendrán intactas -Shakira tendría un patrimonio de 300 millones de dólares, mientras que Piqué tan solo 100 millones-. Así todo, deberán repartirse las dos propiedades que compraron durante los 12 años que estuvieron juntos: están valuados en 5 millones de dólares y en 5.5 millones, respectivamente. Finalmente, la mansión en Miami y el departamento en Nueva York (ambos de Shakira) no se tocarán porque los obtuvo antes de conocer a Piqué.

Los medios europeos revelaron que el futbolista del F.C Barcelona puso dos condiciones para dar el aval y que su expareja se quede con los hijos: pidió que la barranquillera liquide una deuda de 400.000 dólares que tiene en España y que le comprase cinco pasajes de avión en primera clase por año para ver a sus hijos.

El caso De Paul-Homs y el conflicto legal con el abogado Ignacio Trimarco

Rodrigo De Paul y Camila Homs no son casados, pero mantuvierno una relación por más de diez años y tuvieron dos hijos, Francesca, de 4 años, y Bautista, de 11 meses. Sin embargo, luego de que la Selección Argentina ganara la Copa América a mitad del año pasado, el futbolista y la modelo dieron indicios de que el noviazgo no iba más. Finalmente, en julio de 2021 salió a la luz que Camila había iniciado los trámites de la separación, y poco después se rumoreó que De Paul había comenzado a salir con la cantante argentina Tini Stoessel. Desde entonces, la tensión entre la expareja no dejó de escalar.

La modelo partió de España, donde vivía con el futbolista del Club Atlético de Madrid y se instaló con sus hijos, en el barrio porteño de Puerto Madero. Él se quedó a vivir en Europa. Por momentos se pensó que ambos avanzarían sin mayores inconvenientes en sus acuerdos económicos y discusiones referentes a los hijos, pero no fue así, y la disputa terminó en juicio.

Las cifras y demandas de Homs a Rodrigo De Paul, que dio a conocer la periodista Mariana Brey, fueron: 30.000 euros por mes (equivalente a 7.500.000 pesos); 600 euros por día cuando ella viaje a Europa a llevar a los hijos; pasajes aéreos en business cada 45 días, más el hotel cinco estrellas. Además, el departamento de Puerto Madero valuado en 2.500.000 de dólares y un auto 0KM renovable cada dos años. Y todo esto por 19 años. En tanto, el ex Racing habría contraofertado 10.000 dólares por mes, más el departamento de Puerto Madero, más los euros que ella pidió para estar en Europa.



Al no haber acuerdo, Homs cambió de representante legal y entró en juego el popular abogado de los famosos, Ignacio Trimarco. Si bien todo parecía indicar que las negociaciones estaban avanzando con esta nueva estrategia, el escándalo judicial por la separación sumó un nuevo y picante capítulo.

A través de una carta que se difundida por el jefe de prensa del letrado, se daba a conocer que Trimarco le iba a iniciar una demanda a la modelo y al futbolista. ¿El motivo? Que estos habían llegado a un acuerdo de separación con arreglos económicos y responsabilidades sobre los hijos, y que "tanto ella como el señor De Paul se rehusaban a abonar" los "honorarios profesionales".

"He recibido una carta documento de parte de la Sra. Homs donde en uso de su derecho constitucional a elegir a su abogado patrocinante, revoca mi carácter de abogado y pretende anular el convenio de honorarios suscripto”, explicaba en su comunicado, difundido el lunes pasado.

Homs se defendió: "(Trimarco) Armó móviles falsos, violando mi intimidad y haciéndome pasar malos momentos por culpa de esto. También habló de denuncias penales cuando eso jamás existió, ni siquiera hablado previamente conmigo. Claramente voy a pagarle dependiendo lo que un juez imponga respecto a sus trabajos realizados”, sostuvo en declaraciones televisivas.

Diferencias y similitudes entre divorcio y separación

Por más que comparta la apariencia de un matrimonio, sin importar el lapso de tiempo transcurrido, las parejas convivientes no poseen los mismos derechos que las parejas casadas.



Una unión conviencial o concubinato, para la Ley, es la unión afectiva entre dos personas que no se casan pero conviven y comparten un proyecto de vida en común durante un mínimo de 2 años. Para que sea considerada de esta manera, entre otros criterios, la relación tiene que ser pública, notoria, estable y permanente.

La generación de un pacto de convivencia sirve para garantizar una serie de beneficios a futuro, como la contribución monetaria y la protección del hogar, el cuidado, la educación y la salud de los hijos. Y en el caso de una separación, funciona para establecer un acuerdo de la división de los bienes generados en conjunto y la repartición de responsabilidades y obligaciones sobre los menores.



Con respecto a los derechos matrimoniales, la ley establece que los casados pueden elegir entre dos regímenes de bienes: el de comunidad, donde el patrimonio construido desde la únión pasa a ser de ambos; o el de separación, donde cada uno conserva lo suyo. O, mediante un acuerdo mutuo presentado ante un juez, un régimen más flexible y conveniente para ambas partes.

Ahora bien, ¿qué pasa cuando termina la unión convivencial? Y ¿qué ocurre si una pareja no registrada se separa? ¿Y si lo que se disuelve es un matrimonio? En todas las situaciones, la recisión del pacto de convivencia o el matrimonio se puede llevar a cabo por voluntad unilateral. Previamente a la redacción del nuevo Código Civil, se exigía una causa para justificar el pedido: adulterio, injurias, abandono, u otras. Hoy no es necesario.

Me separé, ¿cuáles son mis derechos?

Los derechos son los mismos para las parejas con unión civil y para las que conviven de hecho (siempre y cuando se pueda probar que la relación duró más de dos años), Sin embargo, hay una diferencia en cuanto a lo patrimonial: quienes se separan y realizaron previamente un pacto de convivencia tienen derecho a que los bienes generados a partir de la unión se dividan de acuerdo a lo establecido. En cambio, en los casos de uniones de hecho, los bienes adquiridos durante la convivencia son de quien los compró.



Así todo, el Código Civil establece que si una de las dos personas convivientes demuestra un desequilibrio "que signifique un empeoramiento de su situación económica" por motivo de su separación, o si acredita que colaboró en el crecimiento de la otra parte, le corresponde una compensación económica. Esto es a lo que figuras como Homs se aferran.

La abogada especialista en casos de famosos, Ana Rosenfeld, se refirió a este tema y criticó a los letrados que cuestionan la posibilidad de reclamar bienes sin haber "formalizado" la pareja ante la ley. "Estoy peleando muchísimo porque escucho todo el tiempo que dicen 'no le corresponde, no tiene derecho, que vaya a trabajar'. El Código agregó ese artículo", apuntó a GO Noticias. Asimismo, aconsejó a las "mujeres convivientes" que "pongan las cosas a su nombre, o que figuren como accionistas, o que tengan participación en las sociedades donde está la pareja” para evitar posibles y futuros inconvenientes.

En esta misma línea, Rosenfeld aclaró que en el reclamo legal por la compensación económica, una parte del porcentaje está destinado a una "cuota alimentaria para la mujer que le dedicó su vida, su compañía, su trabajo a la pareja, y fundamentalmente, la cuota alimentaria de sus hijos".



Por otro lado, remarcó el hecho de que las parejas que deciden separarse tienen solo seis meses desde la ruptura para iniciar trámites legales. "Mi consejo a la mujeres es que no dejen pasar sus tiempos jurídicos porque los hombres las entretienen, las mantienen como diosas, hasta que vencen los seis meses, y pasado ese tiempo las largan de un minuto al otro", apuntó.

¿Quién se queda con la casa? Puede ser atribuida a uno de los dos convivientes si es que se quedará a cargo del cuidado de los hijos menores de edad o con discapacidades, según la ley. O también, indica, en el caso de que uno de los dos no esté en condiciones de conseguir una nueva vivienda "en forma inmediata". Aunque las formas y normativas pueden variar según la situación.



Lo que corresponde a las mujeres separadas de figuras millonarias suele despertar recelo y escándalo en las redes y en la farándula. No obstante, ese monto abultado no se da al azar. Para determinar el caudal de la compensación económica en el caso de una separación, los jueces analizan una serie de circunstancias:

el estado patrimonial de cada uno de los convivientes al inicio y al final de la unión.

la dedicación que cada conviviente brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos y la que debe prestar con posterioridad al cese.

la edad y el estado de salud de los concubinos y de los hijos.

la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del conviviente que solicita la compensación económica.

la colaboración prestada a las actividades mercantiles, industriales o profesionales del otro conviviente.

y la atribución de la vivienda familiar.

Me divorcié, ¿cuáles son mis derechos?

El Código establece que los cónyuges que inician un proceso de divorcio tienen que diseñar una propuesta por persona que contemple soluciones a las cuestiones de la vivienda, la distribución de los bienes, y la cuota alimentaria, el cuidado personal y el régimen de comunicación con los hijos e hijas.

Sin embargo, lo que más preocupa y genera conflictos en un divorcio -sobre todo en aquellos donde los involucrados son famosos con un importante patrimonio- es la compensación económica entre los cónyuges. Ésta, según la Ley, no es obligatoria, pero si uno de los dos decide reclamarlo dentro del plazo de los seis meses que tiene, debe probar que sufre o podría sufrir un desequilibrio económico a causa del divorcio.

Los conflictos de los famosos divorciados y separados

“Es obvio que cuando no hay nada o poco para repartir, hay menos conflicto que cuando hay mucho", señaló Ana Rosenfeld a este medio, al respecto del tamaño del capital que debe repartirse en casos de divorcios. Sin embargo, la abogada sostuvo que la discusión se intensifica "cuando el patrimonio es importante y cuando no está visibilizado". En este marco, el problema que afrontar varios famosos al momento de su divorcio es "encontrar" los bienes, títulos y ganancias que están "escondidos", y resalta: "Ahí se complica”.



La solución a este fenómeno habitual entre celebridades con grandes fortunas en su poder es la investigación. A través de la recopilación de datos, información, y pautas iniciales de testigos, es como se llega a descubrir uno o más bienes ocultos y, posteriormente, realizar el cálculo final de la compensación monetaria.

“Toda investigación tiene que tener un punto de origen. Además, no existe el crimen perfecto, al que pretende ocultar fideicomisos y todo eso, tarde o temprano se le encuentra", aseveró Rosenfeld. No obstante, destacó que la dificultad de este trámite para las mujeres que inician sus divorcios se da dos motivos: "Que la mujer viva en una nebulosa y que no tenga la menor idea de qué tienen y a qué se dedica el marido, ni dónde tiene su dinero; o que tengan un indicio pero no sepa cómo avazar. Lo ideal son medidas cautelares para proteger el patrimonio, y después, me siento a esperar”, concluyó la letrada.



Otra cuestión a analizar es el tiempo que los padres les dedican a los hijos. Es común que las personas con grandes cantidades de dinero, por cuestiones profesionales u otras, deban viajar grandes distancias del hogar donde los niños tienen registrado su domicilio. O, en otros casos, también suele suceder que el padre o madre recién separado decida mudarse a otro país o continente.

En estas situaciones, el padre, madre o tutor no puede llevarse "a los hijos salvo que tenga la autorización jucial o el permiso de la otra parte, con argumentos muy fuertes que justifiquen esa mudanza", explicó la letrada. Y especificó que los hijos e hijas "tienen que vivir" donde nacieron o donde viva "la persona con la responsabilidad parental". En todo caso, siempre se debe solicitar el permiso de traslado al otro padre o madre. ¿Y las vacaciones? “Se pacta la parte vacacional de donde vive el hijo o hija", aclar. Es decir, que se toma el tiempo de receso escolar del joven "para no afectar su actividad educativa".

Las separaciones y divorcios millonarios más famosos de la Argentina

Diego Armando Maradona y Claudia Villafañe

En 1989, Diego se casó por primera y única vez. Su esposa fue Claudia Villafañe, la madre de dos de sus hijas mayores, Dalma y Giannina. La vida marital estuvo atravesada por numerosas infidelidades y problemas por las adicciones del exfutbolista. Tal es así que, tras años de escándalos, secretos, y millones de dólares de por medio, Claudia oficializó el pedido de divorcio en el 2003. Según declaró por entonces, el campeón del '86 había hecho "abandono de hogar" desde julio de 1998. Por entonces, la ex del jugador pedía una cuota de 10.000 pesos mensuales para cuidar y mantener a las hijas, la propiedad de dos lujosos departamentos, y la mitad de las ganancias del Museo Maradona. Aunque las versiones de los medios en aquellos días sostienen que habían incluso más exigencias en la propuesta judicial de Villafañe.

En tanto, entre acusaciones y difamasiones de ambas partes, en 2015, Matías Morla, representante legal del extécnico de fútbol, confirmó que le habían iniciado un juicio a Villafañe, tanto en Argentina como en Estados Unidos, tras denunciarla por supuestamente haberle robado al famoso bienes materiales de gran valor y dinero de sus cuentas bancarias (Banco de la República Oriental del Uruguay, TD Bank, Banco Nación). También se la acusó de comprar propiedades como soltera cuando aún estaban casados.

Claudia no es la única que luchó durante años por el dinero y la herencia de su exmarido para ella y sus hijas. A su vez, otras exparejas del "10", como Verónica Ojeda y Rocío Oliva, demandaron una parte de la fortuna del ídolo futbolístico por sus años de relación.

Wanda Nara y Maxi López

Cuando la medática y empresaria Wanda Nara decidió poner fin a su matrimonio con el exfutbolista (2008-2013), el motivo principal que llevó a la ruptura fue la infidelidad (o infidelidades) de López. Luego de numerosas idas y vueltas, que incluyeron escándalos mediáticos y peleas judiciales, el exmatrimonio firmó un acuerdo mediante el cual la empresaria le perdonaba a López deudas de manutención de los hijos -Valentino, Constantino y Benedicto-, a cambio de quedarse con la casa de ambos en el country Santa Bárbara, en Pacheco.

Por otro lado, otros dos departamentos quedaron a nombre de López. No obstante, el exjugador no quedó excento de las responsabilidades paternales: tendría que seguir abonando la cuota alimentaria de los tres hijos que tienen en común hasta que estos tengan 21 años.

Coti Sorokin y Valeria Larrate

Coti y Valeria estuvieron en una relación de más de 25 años. Se separaron en octubre del 2019, en medio de rumores de un affaire entre el cantautor rosarino y la actriz Juanita Viale, que nunca fue confirmado. El exmatrimonio tuvo dos pares de mellizos: Maia e Iván (1995) y Dylan y Leyre (2004). Pero Coti y Larrate no solo eran pareja, sino también socios en los negocios de la empresa musical del cantante.

Coti grabó un videoclip con la participación de la nieta de Mirtha Legrand a espaldas de su exesposa, lo que generó un conflicto profesional más que amoroso. Por lo tanto, al ser socios en empresas y emprendimientos de la carrera musical y artística del músico, la cantidad de cuentas, ganancias, bienes y derechos gananciales a analizar y eventualmente dividir eran de proporciones millonarias. Quien representó a la exmujer de Coti fue la abogada Ana Rosenfeld.

Actualmente, el coautor de “Color Esperanza” mantiene una relación de varios meses con la hija de Marcelo Tinelli, Candelaria, mientras que Larrarte también le dio una oportunidad más al amor y se muestra feliz en sus redes en compañía de su nueva pareja.

Marcelo Tinelli y sus ex: los millonarios arreglos de divorcio

A lo largo de su carrera televisiva, el conductor Marcelo Tinelli tuvo varios vínculos amorosos. Y si bien no se casó con algunas de sus exparejas más conocidas, como Guillermina Valdés, el mediático no quedó excento de tener que llegar a acuerdos económicos en medio de largos procesos de separaciones legales.

Soledad Aquino fue su primera exesposa. El matrimonio duró 8 años (1986-1993) y tuvo dos hijas, Micaela y Candelaria. Hoy día, su ex reside en una vivienda de la localidad bonaernese de Núñez, que recibió como parte de la división de bienes.

Paula Robles, exmatrimonio del conductor desde 1997 al 2009 y madre de Francisco y Juana, recibió una gran fortuna tras el acuerdo de divorcio: dividieron un patrimonio de 60 millones de dólares, al tiempo que la bailarina se quedó con un piso en la exclusiva torre Le Parc, de Palermo.

Por último, su reciente separación con Guillermina Valdés, con quien tuvo a su último hijo, Lorenzo en medio de una relación tambaleante desde el 2012 hasta mayo de este 2022. La pareja de famosos nunca contrajo matrimonio de manera oficial, pero sí estuvieron comprometidos, y el conductor solía presentarla como "su esposa". En el 2020, cuando anunciaron la separación por primera vez, se supo que Guillermina podía reclamar una compensación económica en los próximos seis meses, además de exigir la cuota alimentaria para su hijo. Para establecerla, se puede fijar un monto por única vez, uno mensual o pagarse con bienes propios. Se desconocen los valores del acuerdo actual.