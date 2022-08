Perdida Mente es la historia de una jueza de la Nación (rol que interpreta Leonor Benedetto) que empieza a registrar que su cerebro no funciona como ella desearía. Apoyada por su mano derecha y dama de compañía (que encarna Ana María Picchio), decide convocar a las mujeres más importantes de su vida: a su hija (Julieta Ortega), con la que hace nueve meses no se ve; a su hermana menor (Karina K), una persona desbordada emocionalmente y con una diferencia socioeconómica importante respecto de ella; y a su abogada-testaferro (Patricia Sosa), que exhibe claramente desprolijidades en relación a cómo maneja su dinero.

"Esas tres mujeres, que no viven con ella, van a su casa a enterarse de que su cerebro necesita ayuda", explicó recientemente el director de la obra, José María Muscari, quien escribió Perdida Mente en colaboración con Mariela Asensio.

Al respecto, una de las protagonistas, Ana María Picchio, también se refirió a la obra y, en especial, a las características de su personaje. "Es divino,", afirmó, en diálogo con Luis Bremer y equipo en AM750.

En ese sentido, Picchio reveló que primero le habían ofrecido otro personaje, pero que no le gustó. "Mi hija me dijo que dijera la verdad, que no me gustaba el personaje pero sí la obra, y cuando le dije a (el productor general, Carlos) Rottemberg, me dijo 'bueno, elegite el personaje'", contó en Mediodía 750.

Y agregó: "Releí el texto y me gustó la mucama, me gustó esa relación amorosa entre una persona que necesita y otra persona que ayuda. Además, conozco esa relación porque mi mamá la tuvo, conozco ese amor y esa confianza".

Por otro lado, la actriz, de larga trayectoria en cine y televisión, no reparó en elogios para sus compañeros de escenario: "Leonor Benedetto era mi compañera de conservatorio pero nunca hicimos una obra juntas. Para las dos, construir este amor entre personajes fue muy interesante y cada vez es más lindo", afirmó.

Y agregó: "Patricia Sosa es un encanto de persona, yo no la conocía. Julieta (Ortega) es mi ahijada, así que es como trabajar en familia, y Karina K es una gran actriz".

Una anécdota con la "Negra" Sosa

Ana María Picchio es también muy activa en su cuenta de Instagram, y una foto que publicó recientemente en esa red social llamó la atención por sobre el resto. En ella aparecía, además de muchos otros artistas reconocidos como Horacio Guarany, Víctor Heredia o Edmundo Rivero, nada más y nada menos que Mercedes Sosa.

Picchio contó que la foto fue tomada en la casa de la cantante, y recordó cómo llegó a reunirse con todos ellos. "Yo era muy amiga de (la actriz) Cipe Linkovsky, y ella nos solía llevar a todos a la casa de Mercedes. Me tenían como un peluche. Tuve una adolescencia extraordinaria con toda esa gente del cine y el teatro. Fui muy mimada y aprendí mucho de ellos", concluyó.