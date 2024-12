“Es el hijo con problemas del rey, que se pone a bailar y te grita ‘pobreza cero’", dijo Diego Capusotto al analizar el comportamiento del gobierno de Mauricio Macri. En diálogo con el programa "Detrás de lo que vemos", que conducen Claudio Villarruel y Bernarda Lllorente por AM750. “Volvieron los doce años anteriores al kirchnerismo, el que empezó en el menemismo y terminó en el 2001”.

El humorista ensayó un sketch de su programa sobre la rentabilidad en el rock, que tiene muchos puntos en común con los latiguillos de campaña de Macri, y se dio tiempo para analizar la situación política y económica del país. “En Cambiemos no tienen líderes, tienen asesores”, expresó y opinó sobre las denuncias de corrupción a diferentes referentes del gobierno anterior: “Los 12 años de kirchnerismo los tienen que desmantelar de alguna manera y a poca gente le importa si Macri sale en los Panamá Papers".

Capusotto cuestionó la retórica del gobierno actual “por no ser a favor de los otros” o de “políticas redistributivas” y señaló que habla “desde el campo ficcional”. “Sincerar todo no significa ‘venimos a decirles la verdad porque nos dejaron todo mal. Contrarrestra con un discurso que tiene que ver con un campo de construcción política”, consideró y contó que en ese contexto “Milagro Sala termina siendo una negrita de Jujuy porque al otro no le importa absolutamente nada”.

