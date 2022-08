El alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, protagonizó este miércoles el momento más grotesco de la política española en 2022 al dar una entrevista por Zoom ante quien creía que era el alcalde de Kiev. Se trató de una broma de dos cómicos rusos, que incluyó hasta un momento verdaderamente escatológico.

La presunta entrevista con quien Martínez Almeida (dirigente del conservador Partido Popular) creyó que era Vitaly Klitshko, fue armada por los cómicos Vladimir Kuznetsov y Alexey Stolyarov, conocidos como Vovan y Lexus, y dura 17 minutos. Se encargaron de subir el material a la web.

"Bastardos rusos"

"¿Puede Madrid ayudarnos a deportar a Ucrania a los hombres con ciudadanía ucraniana?", le preguntan en la entrevista al derechista alcalde de la capital española. Respuesta: "Por supuesto. No creo que eso sea un problema. Madrid apoya el envío de ucranianos a Ucrania para que que luchen allí", y agregó que "Madrid tiene la capacidad de transporte si surge la necesidad para deportar personas a Ucrania".

La frase no podría ser más escandalosa porque contradice a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, de la Convención de Ginebra, que prohíbe expulsar a un refugiado "que se halle legalmente en el territorio". El artículo 33 dice que "ningún Estado contratante podrá, por expulsión o devolución, poner en modo alguno a un refugiado en las fronteras de los territorios donde su vida o su libertad peligre". A lo que se suma, como agravante, que Martínez Almeida ni siquiera es jefe de Estado, sino que apenas dirige los destinos de una ciudad.

En otro pasaje, el falso alcalde de Kiev lo consultó sobre los esfuerzos para expropiar bienes de rusos en Madrid y si estos podrían repartirse entre los ucranianos refugiados. A esto, Martínez Almeida respondió que se van a "aplicar todas las resoluciones de la Unión Europea relativas a los rusos en España". Y fue más allá al decir: "Es necesario castigar a los bastardos rusos aquí en España y en Madrid". El epíteto "bastardos" nunca se usó en público para aludir a los rusos, así como nunca se planteó en España el debate para incautar los bienes de los rusos residentes en España, sino de los oligarcas cercanos a Vladimir Putin.

"Embadurnarlos de heces fecales"

El diálogo derivó en aspectos cada vez más extravagantes. En un momento, el falso Klitschko le contó a Martínez Almeida la idea de que activistas ucranianos hicieran desnudos ante las delegaciones de la OTAN en Madrid, y que van a "embadurnarlos de heces fecales". Desconcertado, el alcalde español responde: "Muy interesante. Probablemente es la mejor metáfora para mostrar a al gente lo que está pasando actualmente en Ucrania".

Más aun, le dijeron que el embajador de Ucrania en España podría ir desnudo a esa convocatoria y le preguntaron a Martínez Almeida si se sumaría. "No estoy tan seguro de mi figura", se disculpó entre risas.



Más adelante, la broma se orientó hacia Almudena Grandes, la novelista fallecida a fines de 2021 y a quien, por sus posiciones de izquierda, la derecha española no le quiso dar el título de Hija Predilecta de Madrid. Pese a la oposición de Martínez Almeida, se otorgó ese título póstumo en junio pasado. El falso ucraniana le dice que "odia" a la autora de El corazón helado aun cuando nunca leyó su obra. Se escuchan las risas de fondo de los asesores madrileños, al tiempo que el alcalde admite que nunca la leyó.

El final dejó a las claras que era una broma, aunque Martínez Almeida tardó en reaccionar. El Klitschko apócrifo alude al apodo "Carapolla", a lo que hombre del PP adujo que el mote fue por el tamaño de su nariz. "Estás muy informado sobre mí y sobre Madrid, enhorabuena", respondió. Acto seguido, el humorista le dice: "¿Quizás recuerdes cuando te metí la polla en la boca?", en respuesta a la pregunta de si alguna vez había estado en Madrid.

"No, no, no te entiendo", atinó a responder la víctima de la broma. "Hablaré con el embajador sobre la actuación (de desnudarse)", también te meterá la polla en la boca", subió la apuesta el bromista. Allí, un Martínez Almeida demudado, pareció entender el sentido de los casi 20 minutos de diálogo. En ese punto se corta el video. La alcaldía ya hizo la denuncia ante la Policía.

Un historial de bromas

En rigor, no es la primera vez que Vovan y Lexus hacen esta clase de bromas. Se especializan en llamar a personas famosas y hacerles pasar momentos embarazosos haciéndoles creer que hablan contra persona.

En 2017 engatusaron a la entonces ministra de Defensa de España, Dolores de Cospedal, a quien le hicieron creer que el líder secesionista catalán Carles Puigdemont era un espía ruso apodado Cipollino. También le dijeron que la mitad de los turistas rusos en España eran de los servicios de inteligencia de Putin. Cospedal pensó que hablaba con su par de Defensa de Letonia.

Los cómicos niegan ser parte del aparato de espionaje de Putin. También se burlaron de George W. Bush y Recep Tayyip Erdogan, entre otros, tras lo cual YouTube cerró su canal.