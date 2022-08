El fiscal Federal de Victoria, Claudio Kishimoto, recibió ayer a un grupo de concejales quienes le habían pedido una audiencia para conocer los avances en las causas por los incendios en la zona de islas, y para manifestarle la preocupación por la situación. "El fiscal nos planteó que la causa del 2020 ya tuvo cuatro fiscales y a sus manos llegó hace un mes. Nos dijo que tiene tres hipótesis investigativas, que no quiso revelar para no alertar a posibles sospechosos, y que está pidiendo fundamentalmente elementos probatorios y oficios a distintas áreas, como Catastro de Victoria. Y que ayer (por el martes) el ministro de Ambiente nacional, Juan Cabandié, se puso a disposición para brindar alguna información que él requería, pero no mucho más", señaló la presidenta del Concejo, María Eugenia Schmuck. Además, la edila radical, y la titular de la Comisión de Ecología y Ambiente, Luz Ferradas, del bloque Ciudad Futura, le pidieron al fiscal Federal constituirse como querellantes en representación del cuerpo.

El encuentro de las y los concejales con el fiscal Kishimoto había sido pactado ayer a la mañana, pero el funcionario judicial avisó que no iba a llegar y la reunión se reprogramó para la tarde. La postergación generó el enojo de la presidenta Schmuck, y el resto de los ediles, ya que la agenda legislativa local tenía prevista una reunión de la Comisión de Gobierno para avanzar con un despacho respecto a la ordenanza antilavado. Más allá que todavía quedaban algunos puntos a debatir para consensuar la norma, lo cierto es que el cónclave en la comisión que preside la concejala Carent Tepp se pasó para hoy a las 11; y la sesión, que en principio estaba convocada para las 10, se corrió a las 16.

Schmuck dijo que la mayoría de las consultas que le realizaron al fiscal Kishimoto apuntaron a las causas que tienen al Municipio como querellante. "Una es la del 2020, que tiene 9 cuerpos y es en la que el municipio ha aportado casi periódicamente, pruebas muy importantes como las imágenes satelitales de la Nasa que muestran dónde están los focos de los incendios, mucho antes que llegue el humo a la ciudad de Rosario", precisó la edila radical. La otra causa es la que la intendencia presentó el pasado 13 de julio.

La presidenta del Concejo reveló además que el fiscal Kishimoto dijo que "no podría darles un tiempo, dado que son delitos complejos, y pueden ser ni una ni dos ni tres semanas ni dos meses", y que "un paso en falso puede hacer caer el proceso”. Ante una consulta acerca que el fiscal Kishimoto está a cargo de 3 fiscalías, Schmuck respondió: "Me parece una barbaridad, una locura”.

"También le manifestamos nuestra voluntad de constituirnos como Concejo como querellantes. Desde nuestro lugar aportaremos a la investigación todo el material probatorio disponible", agregó Schmuck. Por otra parte, la edila radical adelantó que evalúan la posibilidad de constituirse como querellantes en la causa presentada por el ex concejal Jorge Boasso en el Ministerio Público Fiscal por daños a la salud como consecuencia de la quema de pastizales, y que estará cargo del fiscal Matías Ocariz. En ese sentido, la presidenta del Concejo dijo también que pedirán una reunión con el fiscal provincial.